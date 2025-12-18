Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Precintan un local en A Mariña de Vilagarcía por no tener licencia

La Policía Local procedió esta mañana a poner en marcha esta medida en El Huerto del Cura

Olalla Bouza
18/12/2025 13:55
Precinto del local
Precinto del local
La Policía Local de Vilagarcía procedió esta mañana a precintar un local en la Avenida da Mariña de Vilagarcía por no tener título habilitante municipal ni haber presentado ninguna comunicación previa de inicio de actividad de restauración en la Xunta.

La orden de cierre del establecimiento El Huerto del Cura, que lleva en funcionamiento unos meses, salió de Ravella el día 5 de este mes, advirtiendo a los titulares del establecimiento que, de no cerrar en el máximo de 24 horas, se procedería al precinto, así como a la imposición de multas. Ante el incumplimiento de esta orden, finalmente acudió la Policía Local esta misma mañana.

