Papá Noel visita la Escuela Infantil de A Lomba con un elfo muy especial

Un momento de la actuación

La Fiesta de Navidad de la Escuela Infantil Municipal de A Lomba contó esta mañana con un visita muy especial: la del mismísimo Papá Noel, que estuvo hablando con sus fans, que le contaron todo aquello que desean encontrarse bajo el árbol el día 25 de diciembre. Ahora, el de Laponia tiene un intenso trabajo por delante. Para llevarlo mejor, cuenta con un ayudante muy simpático: la elfo guitarrista que también estuvo en el centro de A Xunqueira. Se trata de la polifacética Pilar Garrido, que además de dar rienda suelta a su pasión musical pudo recordar sus tiempos como profesora. Cantaron unos villancicos y hubo detalles para el agradecido público.