Losada pone a Sobradelo como ejemplo de colaboración para conseguir la fibra óptica

Visita de Losada a Sobradelo, junto con el alcalde Alberto Varela Gonzalo Salgado

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó la parroquia de Sobradelo para comprobar los resultados del tendido de la red de fibra óptica que acaba de completar la empresa Rede Aberta. Un hecho que considera fruto de la colaboración entre la asociación de vecinos 'Outeiro', la concesionaria y el Concello de Vilagarcía.

Según Losada, el colectivo vecinal pidió ayuda a la Subdelegación y "a partir de aí, deuse unha necesaria alianza entre todas as partes para facer posible que unha empresa que opera dentro dun mercado libre tomara a decisión de investir no Sobradelo". En la visita también estuvo presente el alcalde, Alberto Varela, además del portavoz vecinal, Anxo Lúa.

El subdelegado recordó que la parroquia estaba seleccionada en la primera convocatoria del Plan Único Banda Ancha, lanzada en 2021, y que tuvo como adjudicataria en la provincia a Telefónica. Sin embargo, la empresa renunció a la subvención y decidió no ejecutar la obra, por lo que la zona de Sobradelo pasó a estar disponible para otras operadoras.

"Un paso de gigante"

La colaboración vecinal también hizo posible pasar el tendido por las fachadas y propiedades. La nueva empresa tendió unos tres kilómetros de fibra óptica para cubrir el callejero de esta zona de Vilagarcía y está dando ya las primeras altas, que espera incrementar en las próximas semanas y meses. Para Losada, el avance de la fibra en la provincia se trata de un "paso de xigante" que fue posible, incidió, porque el Gobierno español "fixo unha aposta estratéxica e aproveitou os fondos europeos Next Generation para colaborar no financiamento dos investimentos das empresas".