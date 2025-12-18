Los parquistas agotarán todas las vías judiciales con el objetivo de poder trabajar en O Ramal

El presidente de la agrupación compareció con parte de su equipo en las naves de O Ramal Gonzalo Salgado

La agrupación de Parquistas de Carril agotará todas las vías judiciales para recuperar la actividad de clasificación de mariscos en las naves de O Ramal. El presidente de la entidad, José Luis Villanueva, compareció en rueda de prensa después de que el Concello –hace tan solo unos días– ordenase el precinto de estas instalaciones alegando que no cuentan con los permisos exigidos en la legislación vigente. Villanueva niega tajantemente este extremo. “Donde hai papeis, calan barbas”, empezó el responsable de la OPP89.

Lo que cree el presidente de los parquistas es que la forma de actuar del Concello es “arbitraria, caprichosa, partidista e ilegal” y que el alcalde, Alberto Varela, está “actuando con abuso de poder y vulnerando el principio de seguridad jurídica”. Defiende Villanueva que el Concello “debe estar para o servizo á cidadanía e non para actuar desta forma tan vil”.

"Sábeno dende o inicio"

Villanueva insiste en que desde el primer momento el gobierno local de Vilagarcía era conocedor de que en las naves de O Ramal se iba a realizar la actividad de clasificación de moluscos y critica que el ejecutivo socialista “primeiro nos paralice porque di que non temos a licencia pertinente e que agora aleguen outra cousa sinalando que é porque non é unha actividade acorde aos usos portuarios”. Ante esto el presidente de los parquistas se pregunta se “logo quen nos estafou foi a Autoridade Portuaria, porque cando se nos dou a concesión cumpriamos co que se esixía. Non iamos facer nada ilegal e gastar o que aquí gastamos”.

De hecho Villanueva recuerda que en las instalaciones de O Ramal se gastaron alrededor de dos millones de euros de ayudas. “E esas axudas están supeditadas a certos requisitos, non as dan porque si e a fondo perdido, polo tanto nós precisamos facer aquí a nosa actividade”.

Villanueva se mostró especialmente molesto con el alcalde, Alberto Varela, a raíz de unas declaraciones realizadas por el regidor en la última edición dela Festa da Ameixa de Carril en las que el socialista indicó que “a única ameixa de Carril é a que de luns a venres sae pola porta da lonxa de Carril”. Dice el presidente de los parquistas que “dende ese momento o alcalde actuou conforme a tales declaracións”.

Según la organización el Concello cambió de exigencias a medida que el proceso avanzaba y que “o que alegaron no primeiro momento nada tivo que ver co que fixeron a última vez que precintaron”. Insiste Villanueva que tras el precinto de Ravella la organización presentó “unas alegaciones en el Concello adjuntando un informe de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y del Abogado del Estado en que se justificaba la legalidad de la concesión y su respeto a la Ley de Portos”.

Según Villanueva la administración local es plenamente consciente de “la importante inversión en obras, material, maquinaria y contratación de personal que requirió el inicio de la actividad”.

A mayores, y también desde el punto de vista económico, Villanueva expone que el Concello de Vilagarcía les pasó las facturas de la tasa de basura y también las de la licencia.

Lo que tiene claro el presidente de la Agrupación de Parquistas es que “non nos imos a render, iso nunca” y resalta que “pese a que claramente nos queren asfixiar, nós imos seguir adiante cando consultemos todos os pasos cos nosos avogados. É unha decisión avalada pola directiva”. Eso sí, reconoce que “non sabemos ata cando imos poder aguantar, aínda queé certo que Parquistas non só vende aquí”.

"O sustento da Cofradía"

Tal y como ya había hecho en anteriores ocasiones José Luis Villanueva insistió en que la mayoría de los ingresos que llegan a la Cofradía de Carril son procedentes de los parquistas. “Sen os ingresos nosos non sería viable economicamente e en cambio así é unha das que mellor aguanta o tipo”. De hecho recordó que incluso en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus las cifras de facturación del Pósito carrilexo fueron muy buenas, pasando de los diez millones de euros.

Cabe recordar que el último precinto ejecutado por el Concello de Vilagarcía en las naves de O Ramal fue hace tan solo unos días. La administración local insistía en un comunicado para justificar la decisión en que en el interior de estos edificios se estaban llevando a cabo tareas de clasificación de mariscos sin contar con permiso para ello. Desde el Concello apuntaban a que, ya hace meses, informaron tanto a la OPP-89 (Parquistas de Carril) como a la Autoridad Portuaria de que no pueden realizar labores de clasificación y registro de moluscos en las naves A y B de O Ramal hasta que dispongan de las licencias urbanísticas así como de actividad económica y/o apertura. Todas las otorga la administración local.

“Ningún destes requisitos se materializou nestes tres meses, xa que a comunicación previa presentada posteriormente pola OPP-89 para a apertura dunha nave foi declarada ‘ineficaz’ pola administración municipal, ao non vincularse estás actividades co tráfico marítimo”, explican desde Ravella. Urbanismo basó dicha resolución en el propio Plan Especial do Porto de Vilagarcía, no Plan de Utilización dos espazos do Porto y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según explicaron en un comunicado. Además, y según se recoge también en Urbanismo, la actividad que la OPP89 señalaba en la memoria de la propuesta tampoco se correspondía con la recogida en la autorización de la concesión administrativa del Puerto.