Los Bomberos de O Salnés cargan contra el gerente del Consorcio: "Non é un interlocutor válido"

Parque de Bomberos de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los delegados sindicales del Consorcio Provincial de Bombeiros carga contra el gerente, Jorge Correo, por su gestión y su trato a los representantes de la plantilla. Lo acusan de "reiterada falta de empatía, de diálogo e de capacidade" y no lo consideran un interlocutor válido para la negociación.

Entre los hechos de los que le acusan se encuentra que no adopte "medidas eficaces para garantir o funcionamento adecuado dos catro parques de bombeiros", ya que incluso sufrieron fallos en los portalones o estuvieron semanas sin teléfono; también su negativa a "habilitar fórmulas para cubrir o servizo mediante gardas extraordinarias, a pesar de contar co beneplácito expreso" de la parte trabajadora. Eso conlleva el cierre de los parques, como sucedió en pleno puente de diciembre en Vilagarcía y en Ribadumia. En total, señalan, hubo más de 200 cierres en el Consorcio a lo largo de este año.

Por otro lado, denuncian la "denegación sistemática dos asuntos propios solicitados", la "intención manifesta de modificar a xornada ampliada e a forma de tramitación da mesma"; el "incumprimento dos puntos recollidos no convenio colectivo relativos á mobilidade entre parques" o la "falta de vontade negociadora para avanzar en melloras en materia de prevención de riesgos laborales".

Reclaman material "esencial"

Otras cuestiones que denuncian desde la plantilla del cuerpo de Bomberos es el "retraso reiterado nas licitacións de procedementos de traballo e protocolos necesarios para o correcto funcionamento operativo do servizo", la "acumulación de revisións, tarefas e incidencias" o la "falta de material esencial, que debería estar licitado no ano anterior, especialmente no relativo á roupa de parque e outros equipamentos básicos".

La representación de la plantilla dio cuenta de un escrito con todas estas cuestiones a los órganos competentes del Consorcio, formado por Xunta y Diputación, advirtiendo de que se trata de una situación "insostible" y que requiere "dunha intervención inmediata". Aseguran que Correa "non pode ser considerado un interlocutor válido para a negociación de ningún asunto relacionado co funcionamiento do servizo, especialmente no relativo á prevención dos peches de parques, ao non achegar solucións nin facilitar alternativas viables que eviten a perda de operatividade".