Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los Bomberos de O Salnés cargan contra el gerente del Consorcio: "Non é un interlocutor válido"

Denuncian hasta 200 cierres de parques a lo largo de este año

Olalla Bouza
18/12/2025 17:07
Parque de Bomberos de Vilagarcía
Parque de Bomberos de Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Los delegados sindicales del Consorcio Provincial de Bombeiros carga contra el gerente, Jorge Correo, por su gestión y su trato a los representantes de la plantilla. Lo acusan de "reiterada falta de empatía, de diálogo e de capacidade" y no lo consideran un interlocutor válido para la negociación.

Entre los hechos de los que le acusan se encuentra que no adopte "medidas eficaces para garantir o funcionamento adecuado dos catro parques de bombeiros", ya que incluso sufrieron fallos en los portalones o estuvieron semanas sin teléfono; también su negativa a "habilitar fórmulas para cubrir o servizo mediante gardas extraordinarias, a pesar de contar co beneplácito expreso" de la parte trabajadora. Eso conlleva el cierre de los parques, como sucedió en pleno puente de diciembre en Vilagarcía y en Ribadumia. En total, señalan, hubo más de 200 cierres en el Consorcio a lo largo de este año.

Por otro lado, denuncian la "denegación sistemática dos asuntos propios solicitados", la "intención manifesta de modificar a xornada ampliada e a forma de tramitación da mesma"; el "incumprimento dos puntos recollidos no convenio colectivo relativos á mobilidade entre parques" o la "falta de vontade negociadora para avanzar en melloras en materia de prevención de riesgos laborales".

Reclaman material "esencial"

Otras cuestiones que denuncian desde la plantilla del cuerpo de Bomberos es el "retraso reiterado nas licitacións de procedementos de traballo e protocolos necesarios para o correcto funcionamento operativo do servizo", la "acumulación de revisións, tarefas e incidencias" o la "falta de material esencial, que debería estar licitado no ano anterior, especialmente no relativo á roupa de parque e outros equipamentos básicos".

La representación de la plantilla dio cuenta de un escrito con todas estas cuestiones a los órganos competentes del Consorcio, formado por Xunta y Diputación, advirtiendo de que se trata de una situación "insostible" y que requiere "dunha intervención inmediata". Aseguran que Correa "non pode ser considerado un interlocutor válido para a negociación de ningún asunto relacionado co funcionamiento do servizo, especialmente no relativo á prevención dos peches de parques, ao non achegar solucións nin facilitar alternativas viables que eviten a perda de operatividade".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía

Entran en vigor los cambios en la ordenanza que grava a las viviendas de uso turístico en Vilagarcía sin ninguna alegación
Olalla Bouza
La conselleira viendo los contenedores del almacenaje durante la inauguración

Sanxenxo inaugura la primera planta de almacenamiento energético independiente en España
Sandra Rey
Estado del pabellón

Las lluvias aguan la fiesta navideña de la ANPA en el Arealonga: La suspenden por fuertes goteras en el pabellón
Olalla Bouza
El ideal gallego

Silgar sumará en los próximos días una pasarela accesible para usuarios de movilidad reducida
Sandra Rey