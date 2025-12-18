La Aldea de Nadal de Vilagarcía abre mañana con el canto colectivo de 'Noche de Paz'

Uno de los decorados de la Aldea Teijeiro

Una de las actividades más esperadas de estas fiestas, la Aldea de Nadal, llega mañana viernes a Vilagarcía, con al apertura de las casetas de Clara Campoamor y un espectáculo multimedia ideado por Nelson Quinteiro, que llevará la animación por diversas zonas. El pasacalles culminará a las 20 horas en el mismo mercadillo, donde colectivamente se procederá a cantar 'Noche de Paz'. Las actividades comienzan a las 19 horas, con la bienvenida del alcalde, Alberto Varela.

A partir de ahí, comenzará la performance itinerante por la Rúa do Río, Castor Sánchez, Ravella, la Praza de España, Covadonga, O Castro, Juan García, Avenida da Mariña, Clara Campoamor y la Praza de Galicia. Hasta todos estos puntos llegarán las panxoliñas de la compañía Nelson Quinteiro, en compañía de Mais Cantos. Una vez en la última zona, serán recibidos por un pianista, que interpretará 'Noche de Paz', en la que participará también el coro de cámara Rías Baixas.

Tras el canto colectivo se producirá otra parte de la performance basada en el cuento de navidad de Dickens, que inspira la preciosa decoración del mercadillo. Con una narradora como conductora, habrá también interpretación teatral, música, canción coral y proyecciones videográficas.

La Aldea estará abierta hasta el 5 de enero, con una intensa programación a lo largo de estos 18 días que se puede consultar en la web municipal, donde cuenta con una sección propia.