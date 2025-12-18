Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Inteligencia Artificial para el control de las ouxas: Parquistas de Carril y Cobre San Rafael firman una nueva alianza

Fátima Frieiro
18/12/2025 13:21
Una imagen de archivo de una actuación de ouxas en playas de Vilagarcía
La organización Parquistas de Carril y Cobre San Rafael acaban de renovar su convenio de colaboración hasta 2027 para llevar a cabo un estudio de los factores ambientales que afectan a la producción marisquera de los bancos de Carril y priorizando el análisis del impacto de los depredadores que inciden en su actividad. El director xeral de la empresa minera, Fernando Riopa, asegura que “é unha preocupación na Ría, e o que preocupa á Ría, preocúpalle a Cobre San Rafael. E ademais ocúpanos porque nos poñemos mans a obra con quen quere colaborar para achegar o noso gran de area a que a Ría de Arousa siga sendo a mellor ría pesqueira de Europa”.

En este sentido el presidente de la agrupación Parquistas de Carril OPP89, José Luis Villanueva, declara que “a situación da ouxa nos nosos bancos é crítica, e sabemos que non podemos afrontala en solitario. A renovación deste convenio supón un respaldo a unha demanda que leamos anos facendo: solucións reais e eficaces. Agora, coa tecnoloxía e o apoio económico de Cobre San Rafael, contamos con ferramentas avanzadas para estudar e controlar estes depredadores. O máis importante é que esta colaboración se sustenta en datos científicos e en resultados medibles. É o que o noso sector merece”.

Las especies a controlar

En el estudio se hará especial incidencia en el caso de la ouxa. De hecho Cobre San Rafael desarrollará un programa de monitoreo para evaluar técnicas de detección de este depredador en bancos marisqueros, empleando máquinas submarinas apoyadas por Inteligencia Artificial para la detección e identificación de la especie. Se habilitará un punto de control en lso bancos y Cobre San Rafael asumirá la financiación del equipamiento y su mantenimiento, mientras que la OPP89 prestará apoyo para la colocación y retirada de equipos y su cuidado.

