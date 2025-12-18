Fajardo sobre el racimo de globos de la Toma das Uvas: "Rectificar tarde e a medias non é suficiente"

El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo Gonzalo Salgado

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, se pronuncia respecto a la decisión de Ravella de no soltar el racimo de globos previsto para la Toma das Uvas. "Rectificar tarde e a medias non é suficiente", declara el izquierdista. Fajardo valora el hecho de que los globos no se vayan a soltar. "Unha práctica claramente prexudicial para o medio ambiente", dice. Eso sí, señala que la decisión de Ravella se adopta por "presión social".

Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas Más información

En todo caso, y sabiendo que el adorno se colocará igualmente en la celebración y que su coste es de casi 10.000 euros, Fajardo cree que "resulta inaceptable que se chegue a gastar ou comprometer case 10.000 euros de diñeiro público nun photocall absurdo, efémero e sen ningún interese social real".

Fajardo cree que lo que dijo el alcalde, Alberto Varela, de que el adorno se reutilizará es "mentira e demostra que non teñen razón para continuar salvo que xa está pagado".