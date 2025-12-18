Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Fajardo sobre el racimo de globos de la Toma das Uvas: "Rectificar tarde e a medias non é suficiente"

El portavoz de Esquerda Unida insiste en que es "inaceptable" el gasto de casi 10.000 euros en el adorno

Fátima Frieiro
18/12/2025 13:40
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo
Gonzalo Salgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, se pronuncia respecto a la decisión de Ravella de no soltar el racimo de globos previsto para la Toma das Uvas. "Rectificar tarde e a medias non é suficiente", declara el izquierdista. Fajardo valora el hecho de que los globos no se vayan a soltar. "Unha práctica claramente prexudicial para o medio ambiente", dice. Eso sí, señala que la decisión de Ravella se adopta por "presión social".

La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella

Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas

Más información

En todo caso, y sabiendo que el adorno se colocará igualmente en la celebración y que su coste es de casi 10.000 euros, Fajardo cree que "resulta inaceptable que se chegue a gastar ou comprometer case 10.000 euros de diñeiro público nun photocall absurdo, efémero e sen ningún interese social real".

Fajardo cree que lo que dijo el alcalde, Alberto Varela, de que el adorno se reutilizará es "mentira e demostra que non teñen razón para continuar salvo que xa está pagado".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Lidl de Lugo

Lidl amplía su huella en la economía de Galicia
Redacción
Precinto del local

Precintan un local en A Mariña de Vilagarcía por no tener licencia
Olalla Bouza
El ideal gallego

Inteligencia Artificial para el control de las ouxas: Parquistas de Carril y Cobre San Rafael firman una nueva alianza
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Congalsa suspende su cena de Navidad en señal de luto por el fallecimiento de un trabajador
Redacción