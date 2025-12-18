Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Entran en vigor los cambios en la ordenanza que grava a las viviendas de uso turístico en Vilagarcía sin ninguna alegación

Pasarán a pagar por la basura lo mismo que una casa normal, pero con un añadido de 6,5 euros

Olalla Bouza
18/12/2025 19:02
Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía
Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La modificación de la ordenanza fiscal de basura que permitirá grabar a las viviendas de uso turístico entrará en vigor en enero, una vez que pasó el periodo de alegaciones sin que se presentara ni una sola alegación. De todas las que se aprobaron en el Pleno, solo una recibió propuestas, en este caso la de Xoán XXIII y por parte de los grupos municipales de BNG y Esquerda Unida.

"Malia a suposta polémica que había arredor de como gravar as vivendas de uso turístico, o certo é que non houbo ningún tipo de recurso ou alegación: ningún propietario, entidade ou partido político formulou queixa algunha", explican desde el Concello. 

Así las cosas, con el cambio de epígrafe dentro de la propia ordenanza, un piso dedicado a esta actividad pasará de pagar 27,2 euros al año por habitación a tributar 129,56, "como calquera vivenda de uso habitual", más una variable de 6,5 euros por cada una de las plazas legalmente registradas.

Los cambios en las otras ordenanzas también entrarán en vigor el 1 de enero, porque tampoco recibieron alegaciones. En el IBI se establecen bonificaciones por el uso de sistemas de aprovechamiento térmico; mientras que la Ordenanza Xeral contará con una norma que, en realidad, ya se aplicaba: quien opte a una bonificación en el municipio no podrá tener ninguna deuda con la administración.

Alegaciones en Xoán XXIII

En cuanto a las alegaciones a la ordenanza que regulará los precios públicos en el aparcamiento Xoán XXIII, extensible a otros de titularidad municipal como el de A Concha. BNG reclamó la ampliación del tiempo bonificado mientras que EU reclama incrementar los descuentos y una revisión a la baja de las tarifas del parking. Será el Pleno el que tenga la última palabra.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La conselleira viendo los contenedores del almacenaje durante la inauguración

Sanxenxo inaugura la primera planta de almacenamiento energético independiente en España
Sandra Rey
Estado del pabellón

Las lluvias aguan la fiesta navideña de la ANPA en el Arealonga: La suspenden por fuertes goteras en el pabellón
Olalla Bouza
El ideal gallego

Silgar sumará en los próximos días una pasarela accesible para usuarios de movilidad reducida
Sandra Rey
Una protesta de la conserva durante la negociación del anterior convenio

Nueva reunión sin acuerdo en el sector de la conserva
Olalla Bouza