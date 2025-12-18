Entran en vigor los cambios en la ordenanza que grava a las viviendas de uso turístico en Vilagarcía sin ninguna alegación

Edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La modificación de la ordenanza fiscal de basura que permitirá grabar a las viviendas de uso turístico entrará en vigor en enero, una vez que pasó el periodo de alegaciones sin que se presentara ni una sola alegación. De todas las que se aprobaron en el Pleno, solo una recibió propuestas, en este caso la de Xoán XXIII y por parte de los grupos municipales de BNG y Esquerda Unida.

"Malia a suposta polémica que había arredor de como gravar as vivendas de uso turístico, o certo é que non houbo ningún tipo de recurso ou alegación: ningún propietario, entidade ou partido político formulou queixa algunha", explican desde el Concello.

Así las cosas, con el cambio de epígrafe dentro de la propia ordenanza, un piso dedicado a esta actividad pasará de pagar 27,2 euros al año por habitación a tributar 129,56, "como calquera vivenda de uso habitual", más una variable de 6,5 euros por cada una de las plazas legalmente registradas.

Los cambios en las otras ordenanzas también entrarán en vigor el 1 de enero, porque tampoco recibieron alegaciones. En el IBI se establecen bonificaciones por el uso de sistemas de aprovechamiento térmico; mientras que la Ordenanza Xeral contará con una norma que, en realidad, ya se aplicaba: quien opte a una bonificación en el municipio no podrá tener ninguna deuda con la administración.

Alegaciones en Xoán XXIII

En cuanto a las alegaciones a la ordenanza que regulará los precios públicos en el aparcamiento Xoán XXIII, extensible a otros de titularidad municipal como el de A Concha. BNG reclamó la ampliación del tiempo bonificado mientras que EU reclama incrementar los descuentos y una revisión a la baja de las tarifas del parking. Será el Pleno el que tenga la última palabra.