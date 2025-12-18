Mi cuenta

Vilagarcía

El Apalpador llega a Bamio, Carril y Guillán

Es un espectáculo de narración oral dirigido a menores de 3 a 11 años

Olalla Bouza
18/12/2025 17:33
Imagen de archivo del Apalpador
El Apalpador, la figura mítica de la Navidad en Galicia, continúa con su gira por la red de centros socioculturales del municipio. Así, mañana estará en la Casa da Cultura de Bamio a partir de las 18:30 horas, mientras que el sábado llegará por la mañana a Carril (12 horas) y por la tarde a Guillán (18:30 horas). El domingo, con idénticos horarios de mañana y tarde, se desplazará a Trabanca Sardiñeira y a O Piñeiriño.

A través de la narración oral y por espacio de 50 a 60 minutos, la compañía Caxoto explica a la infancia, de 3 a 11 años, cuál es el origen del Apalpador, a que dedica su día a día y cuáles son los consejos a tener en cuenta para recibir muchas castañas durante sus visitas.

La actividad, promovida por la Concellería de Xuventude que dirige Álvaro Carou, se enmarca en un programa más amplio de animación de las fiestas navideñas, teniendo en cuenta además la conciliación en las fiestas. Así, el sábado también se celebrará entre las 11:30 y las 12:30 hroas el primer taller de cocina, dirigido a un público de entre 6 a 11 años, en la Praza da Peixería y a cargo del conocido restaurador Rubén García.

