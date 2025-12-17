Vilagarcía apela a la nostalgia en el 25 aniversario de la Festa das Uvas, que contará con Carlos Blanco y Somoza Trío

Una imagen de la Toma das Uvas de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Todavía no se ha celebrado ni el sorteo de la Lotería Nacional ni la Navidad, pero Vilagarcía ya lo tiene todo listo para su gran Toma das Uvas. Este año, además, con el añadido de que cumple la edición número 25. “É un ano moi especial e por iso queremos que a celebración teña tamén o seu toque especial”, declaró el alcalde, Alberto Varela. Lo cierto es que la programación tiene un toque más vilagarciano que nunca y arrancará a las once de la mañana. Será justo ahí cuando empezarán las actividades presentadas por el humorista Carlos Blanco y la periodista Erea Hierro. Será a esa misma hora cuando se empezarán a repartir las uvas en las carpas habilitadas para tal fin. Habrá un total de 400 kilos ya en bolsas y también el tradicional cava.

En el evento también participarán otros dos vilagarcianos muy conocidos como son Pablo Somoza Trío y el grupo de animación sociocultural Nydia. También Borja Santamaría (que hará de DJ) con los Mozos de Arousa a los que acompañarán Nelson Quinteiro y su grupo.

Un guiño a 1998

Vilagarcía quiere este año hacer un guiño a aquella primera Toma das Uvas que se celebró en la Praza de Galicia de la mano de los voluntarios de la Concellería de Xuventude que decidieron unirse para festejar antes que nadie su fin de año. Y de aquel momento hasta la gran celebración multitudinaria que ahora se festeja en la Praza de Ravella. “Despois de San Roque, as Uvas son o momento máis mediático do ano”, resumió la edila de Cultura, Sonia Outón.

Varela declaró que la Toma das Uvas ya es “algo moi vilagarcián. Gústanos celebrar o fin de ano coa nosa xente, coma todo o mundo, pero tamén nos gusta compartir”. De hecho recordó que “hai máis sitios nos que tamén se toman as uvas ás 12 da mañá, pero nós fomos os primeiros”.

En las pantallas que habrá en la Praza de Ravella se exhibirán imágenes que llevarán al público al año 1998 y a diversas ediciones de la Toma hasta llegar al año 2025.

Antes de la Toma das Uvas –con la correspondiente explicación de su funcionamiento, cuartos incluidos– habrá varias actuaciones. Después de brindar por el año nuevo Pablo Somoza Trío asumirá la parte final de la fiesta. Pasada la una de la tarde el grupo de Nelson Quinteiro hará un desfile por las principales calles de la ciudad.

Uno de los detalles distintivos de la edición de este año será el polémico racimo de globos gigante que, finalmente, no se soltará, pero sí figurará como elemento de la decoración. Las medidas de este adorno serán de 3,5 por 7,5.

La Toma das Uvas es uno de los eventos estrella de la Navidad vilagarciana, como también lo es la gran Cabalgata de Reyes, una de las más vistosas de la comarca y que se celebra cada 5 de enero por la tarde.