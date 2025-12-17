Reabre la Avenida da Mariña de Vilagarcía tras acabar los trabajos en la fochanca

Trabajos en A Mariña Mónica Ferreirós

La Avenida da Mariña recobra la normalidad en la circulación de vehículos y peatones esta tarde, una vez que la empresa Montajes Iglesias SL ya finalizó los trabajos para reparar la avería en la red de saneamiento, que provocó una gran brecha. Las restricciones se levantaran alrededor de las seis de la tarde.

Desde el Concello explican que, afortunadamente la rotura fue fácil de localizar y sus características, como la no afectación a otras redes, también facilitaron las labores de reparación. Esto fue lo que hizo posible la rapidez con la que la empresa, en colaboración con los servicios municipales, pudo llevar a cabo las obras en mucho menor tiempo de lo previsto, ya que el contrato tenía un plazo de hasta un mes.

Después de reparada la avería y sustituido el tubo dañado, la fochanca fue rellenada de material de préstamo, gravilla y hormigón. A primera hora de la tarde se echó más hormigón hasta dejarlo al nivel con el resto de la carretera no afectada. Ya que el material necesita unos días para que cure, la zona quedará vallada hasta el lunes. En todo caso, la circulación ya está restablecida desde ayer. Tras las fiestas navideñas, otra empresa se encargará del fresado.