Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas

El adorno decorativo sí se instalará a modo de photocall y será reutilizado para otros eventos

Fátima Frieiro
17/12/2025 13:29
La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella
La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Vilagarcía da marcha atrás y no soltará al aire el racimo de globos contratado para la gran celebración de la Festa das Uvas. El alcalde, Alberto Varela, explicó que el adorno decorativo sí estará el día 31 en el entorno de Ravella a modo de photocall, pero será reutilizado en otros eventos futuros. De esta forma el ejecutivo socialista busca frenar las críticas de partidos de la oposición como BNG y EU que pedían que desistiera en esta iniciativa por ser un "gasto innecesario" y para nada respetuoso con el medio ambiente.

"Non queremos que ninguén se sinta excluído nesta data. Queremos que veña todo o mundo", matizó Varela. Eso sí, aseguró que los globos en cuestión "veñen cunha garantía de que son biodegradables, por iso non había nada que temer".

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Visita de la conselleira do Mar al puerto de Rianxo

Portos de Galicia cederá una parcela en el puerto de Rianxo para aparcamiento público
Sandra Rey
El PortAmérica en su pasada edición

El PortAmérica sacará mañana a la venta los abonos por días
Fátima Pérez
Visita a la lonja ribeirense

Mar señala al puerto de Ribeira como uno de los "epicentros" del impacto de los recortes en las capturas de lirio y xarda
Sandra Rey
Un directivo de la asociación mirando por el telescopio

La Aldea de la Paz está en Vilagarcía: O Piñeiriño apuesta por la ciencia y clama contra el genocidio en su Navidad diminuta
Olalla Bouza