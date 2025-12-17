Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas

La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía da marcha atrás y no soltará al aire el racimo de globos contratado para la gran celebración de la Festa das Uvas. El alcalde, Alberto Varela, explicó que el adorno decorativo sí estará el día 31 en el entorno de Ravella a modo de photocall, pero será reutilizado en otros eventos futuros. De esta forma el ejecutivo socialista busca frenar las críticas de partidos de la oposición como BNG y EU que pedían que desistiera en esta iniciativa por ser un "gasto innecesario" y para nada respetuoso con el medio ambiente.

"Non queremos que ninguén se sinta excluído nesta data. Queremos que veña todo o mundo", matizó Varela. Eso sí, aseguró que los globos en cuestión "veñen cunha garantía de que son biodegradables, por iso non había nada que temer".