Lo que le pide Xoel a Papá Noel: Un cambio de horario en el colegio de Rubiáns
"Os meus amigos Noa e Iago tiveron que marchar", le explica en su carta
Las familias de Rubiáns ya recurren directamente a las altas instancias para arreglar los desajustes del horario del colegio. Un niño de la parroquia, Xoel, le pide ayuda ni más ni menos que a Papá Noel, al que le escribe una carta en el que le explica la situación que están viviendo.
"A miña aldea é moi bonito e gústame moito vivir aquí. O meu cole é unha chulada", le explica para añadir que "non paran de darnos premios". Sin embargo, "hai algo que todos os meus amiguiños e eu desexamos máis que ningún premio", le cuenta Noel a Santa Claus. Se trata de tener el mismo horario que el resto del alumnado de Vilagarcía.
Cabe recordar que el centro tiene su hora de entrada a las diez menos diez de la mañana, lo que las familias consideran que dificulta, de forma notable, la conciliación. "Os meus amigos Noa e Iago tiveron que marchar do cole porque a súa familia non podía organizarse para seguir traéndoos aquí. E o outro día escoitei a mami e papi dicir que Carla e Mauro tampouco estarán o curso que ven", explica Xoel, que teme perder más amigos y amigas durante el próximo año.
"Eu tamén o paso mal cando é a hora do comedor. Non podo comer tranquilo e, cada pouco, téñenme que levar ao médico porque me doe a barrigola", le cuenta Xoel a Papá Noel en su carta, en la que incide que todo depende "dun señor que non quere recibir á ANPA do cole" y que cree que merece "carbóns", "pero meus pais dinme que non está ben pedir que lle traian carbóns a outros".
Por ello, y como el de Laponia puede conseguir "calquera cousa", este año lo que pide Xoel para Navidad es bien simple. "Que nos trais un autobús e que, se podes, lles pidas aos que mandan que nos chamen para cambiarnos o horario que necesitamos". Y es que, piensa este niño de Rubiáns, "se o cole queda baleiro a aldea tamén o fará".