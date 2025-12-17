La Xunta coloca a la Cámara como ejemplo de emprendimiento y unión público-privada

El conselleiro estuvo en el pleno de la Cámara

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso en valor el papel de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía en el marco de la colaboración público-privada por la que apuesta la Xunta para consolidar el empleo y el emprendimiento en Galicia. El responsable autonómico asistió al pleno del organismo y lo destacó como clave para impulsar el tejido empresarial y comercial de su entorno. De hecho puso de relevo la apuesta de la entidad por la formación en beneficio de las personas desempleadas o del comercio local, así como su implicación a la hora de brindar oportunidades profesionales a las nuevas generaciones.

González hizo referencia a los apoyos autonómicos que se vienen consolidando a favor de acciones formativas para personas desempleadas organizadas por la Cámara o el convenio con la Xunta que incide en la formación en gestión o estrategia comercial, en la transformación digital, en el punto de venta o en la sostenibilidad como retos de futuro en el comercio. Del mismo modo resaltó su compromiso de contratación de jóvenes para proporcionarles experiencia para su integración en el mercado laboral. González defendió el modelo de diálogo con las cámaras como buenos agentes.