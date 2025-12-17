La Diputación cifra en 8,7 millones los fondos del Plan Extra en O Salnés y prevé que en 2026 sean 10,3

Luis López hizo balance de uno de sus planes con representantes de los concellos de la comarca Gonzalo Salgado

El presidente de la Diputación, Luis López, eligió Vilagarcía para hacer balance de las inversiones que la administración provincial realizó a lo largo de este año en los nueve ayuntamientos de la comarca de O Salnés. El conservador presumió de cifras e incidió en que fueron un total de 8,7 millones de euros que sirvieron para financiar proyectos ideados por los propios gobiernos locales y que, en algún caso, pudieron financiarse al 100%. López recordó que el Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra es “un proxecto de provincia no que os concellos achegan as ideas e a Deputación pon os recursos para executalas”. Anunció que la nueva convocatoria de este programa ya está en marcha y que ha vuelto a ser un éxito de concurrencia.

López habló ante alcaldes y representantes de los nueve concellos salinienses y desgranó uno por uno las cantidades que permitieron sacar adelante proyectos estratégicos vitales para la ciudadanía.

Ideas que son realidad

Así pues López destacó los 1,1 millones de fondos provinciales que se le concedieron a Vilagarcía para ampliar la piscina de Fontecarmoa. Un proyecto que sumó otro millón más (son tres los que cuesta en total) de otro plan provincial, el PON2030. A Meaño la Diputación le aportó 700.000 euros para la mejora de la movilidad peatonal desde Ponte Dena hasta la costa. En Sanxenxo se aportaron 900.000 euros para financiar la rehabilitación del edificio multiusos de Portonovo y en Ribadumia fueron 700.000 euros del Plan Extra para ampliar los servicios del campo de fútbol y del pabellón, así como para humanizar el espacio anexo.

En el caso de Vilanova el presidente recordó que está en marcha un proyecto con una aportación de 900.000 euros de la Diputación para el centro de talasoterapia de O Terrón. Indicó que en estos casos se completa cada uno de los presupuestos con fonddos propios de los concellos o con subvenciones de otras administraciones.

Luis López añadió que hay otros casos en los concellos combinan varios planes provinciales. “A posibilidade de combinar os fondos dos plans +Provincia e do Plan Extra é unha mostra desa flexibilidade e autonomía que propoñemos dende a Diputación e á que recorreron moitos rexedores para financiar as obras”, puntualizó.

Es el caso de Cambados, al que se le inyectaron 990.000 euros para financiar la totalidad de la reforma del Pazo de Torrado y sus jardines. En O Grove se llevó a cabo la humanización del entorno de Sineiro con 717.500, mientras que en A Illa se aportaron 500.000 euros para la humanización de las calles Marqués de Bradomín, Naval y Alcalde Manuel de Graña. Por su parte Meis consiguió humanizar la Rúa Igrexa desde la Praza de España a la EP-9402 gracias a 483.000 euros de fondos provinciales.

Plazo cerrado

El presidente de la Diputación indicó que el plazo para presentar las propuestas para el próximo Plan Extra ya ha finalizado y que contó con un gran éxito de participación. “Unha nova demostración da cantidade de proxectos ambiciosos e creativos que os concellos teñen preparados para executar en canto teñen a oportunidade”, manifestó López.

De hecho adelantó que en el caso de estos concellos se incluye un conjunto de seis propuestas que suman una inversión total de 10,36 millones y que están ahora en fase de valoración por parte de la Diputación.