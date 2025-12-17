Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Aldea de la Paz está en Vilagarcía: O Piñeiriño apuesta por la ciencia y clama contra el genocidio en su Navidad diminuta

Puede verse a través de un microscopio y estará disponible para visitar, durante estas fiestas, en el centro cultural

Olalla Bouza
17/12/2025 13:13
Un directivo de la asociación mirando por el telescopio
Un directivo de la asociación mirando por el microscopio
Gonzalo Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Navidad más diminuta viene cargada de mensaje en O Piñeiriño. Lo que comenzó como una broma local, pero con el humor crítico-en este caso contra las excentricidades lumínicas de estas fiestas- ya cobró unas dimensiones diminutas de envergadura. Siempre con el minimalismo por bandera, en este caso lo que se puede ver en el barrio de Vilagarcía autodefinido como "o mellor do mundo" es toda una Aldea de Nadal. Pero solo se ve a través del microscopio.

"Con casas invisibles a simple vista y, eso sí, dos símbolos de la paz bien visibles, porque si algo está creciendo sin control ultimamente no es el espíritu navideño, sino las guerras", explican desde la asociación. La aldea cuenta, al igual que sucedió con el árbol de Navidad más pequeño del mundo, con la colaboración del Merln Institut de la Universidad de Maastricht, una demostración, dicen desde O Piñeiriño, de que la ciencia sirve "para mandar mensajes muy claras: menos bombas y más microscopios". El diseño corre a cargo de los científicos Adrián Seijas Gamardo y Elisabetta Avizzano.

"En O Piñeiriño iluminamos conciencias. Nuestro mensaje navideño cabe en una vitrina microscópica, pero pesa toneladas: más ciencia, menos guerra y stop genocidio", claman desde la asociación, que pide "calma, paz y pensamiento crítico". El árbol de Navidad más pequeño de España (2023), el más pequeño del mundo (2024) y la Aldea de Nadal más pequeña del mundo (2025) están expuestos en el Centro Cultural Breogán, situado en el número 7 de la Rúa Fermín Bouza-Brey.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Visita de la conselleira do Mar al puerto de Rianxo

Portos de Galicia cederá una parcela en el puerto de Rianxo para aparcamiento público
Sandra Rey
El PortAmérica en su pasada edición

El PortAmérica sacará mañana a la venta los abonos por días
Fátima Pérez
Visita a la lonja ribeirense

Mar señala al puerto de Ribeira como uno de los "epicentros" del impacto de los recortes en las capturas de lirio y xarda
Sandra Rey
La programación de la Festa das Uvas fue presentada delante de Ravella

Ravella da marcha atrás y no soltará el racimo de globos en la Festa das Uvas
Fátima Frieiro