La Aldea de la Paz está en Vilagarcía: O Piñeiriño apuesta por la ciencia y clama contra el genocidio en su Navidad diminuta

Un directivo de la asociación mirando por el microscopio Gonzalo Salgado

La Navidad más diminuta viene cargada de mensaje en O Piñeiriño. Lo que comenzó como una broma local, pero con el humor crítico-en este caso contra las excentricidades lumínicas de estas fiestas- ya cobró unas dimensiones diminutas de envergadura. Siempre con el minimalismo por bandera, en este caso lo que se puede ver en el barrio de Vilagarcía autodefinido como "o mellor do mundo" es toda una Aldea de Nadal. Pero solo se ve a través del microscopio.

"Con casas invisibles a simple vista y, eso sí, dos símbolos de la paz bien visibles, porque si algo está creciendo sin control ultimamente no es el espíritu navideño, sino las guerras", explican desde la asociación. La aldea cuenta, al igual que sucedió con el árbol de Navidad más pequeño del mundo, con la colaboración del Merln Institut de la Universidad de Maastricht, una demostración, dicen desde O Piñeiriño, de que la ciencia sirve "para mandar mensajes muy claras: menos bombas y más microscopios". El diseño corre a cargo de los científicos Adrián Seijas Gamardo y Elisabetta Avizzano.

"En O Piñeiriño iluminamos conciencias. Nuestro mensaje navideño cabe en una vitrina microscópica, pero pesa toneladas: más ciencia, menos guerra y stop genocidio", claman desde la asociación, que pide "calma, paz y pensamiento crítico". El árbol de Navidad más pequeño de España (2023), el más pequeño del mundo (2024) y la Aldea de Nadal más pequeña del mundo (2025) están expuestos en el Centro Cultural Breogán, situado en el número 7 de la Rúa Fermín Bouza-Brey.