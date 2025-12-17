Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía asesorará al comercio sobre el ticketing digital

Además, la Xunta de Goberno Local aprobó unas mejoras para la accesibilidad de los vestuarios

Olalla Bouza
17/12/2025 21:53
Fiesta del comercio en la plaza de abastos
El Concello de Vilagarcía aprobó la contratación de un servicio de asistencia personalizada para la accesibilidad digital y el uso de la herramienta de ticketing digital municipal. 

Esta iniciativa, explican, supone una mejora en la atención, relación y conocimiento de clientes y su fidelización, mediante el uso de las nuevas tecnologías. Para esta actuación, la Concellería de Promoción Económica cuenta con una subvención del Ministerio de Industria y se incluye en el proyecto ‘Vilagarcía Viva. Proxecto de mellora, revitalización e resilencia de mercados tradicionais e zonas urbanas comerciais’.

El contrato incluye la gestión de la herramienta de ticketing digital en el entorno municipal; la asistencia técnica al sector del comercio y la hostelería, así como a la asociación de la Plaza de Abastos, fundaciones deportivas y entidades culturales para la gestión de eventos a través de dicha herramienta; atención y apoyo telefónico o por wasap durante un mínimo de ocho horas diarias y creación de puesta en marcha de los procedimientos de venta e inscripción en campañas promocionales.

Compra de una zodiac

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local aprobó la compra de una zodiac para reforzar la actividad formativa en la Nave de Usos Náuticos, así como la seguridad de los eventos. El Concello también llevará a cabo diversas actuaciones de mejora en los vestuarios de la piscina de Fontecarmoa, relacionadas con la distribución de los espacios, la dotación de cambiadores para bebés y de material para personas con movilidad reducida.

