'El Cascanueces' será el protagonista en Vilagarcía del Café con Notas y del espectáculo de danza de la compañía Begoña Fontán

El Cascanueces es un personaje tradicional de la Navidad y también decora una calle de Cambados Gonzalo Salgado

El clásico ‘Cascanueces’ de Piotr Ilich Chaikovski revive en estas fechas en Vilagarcía, protagonizando varios de los espectáculos que se llevarán a cabo en la programación navideña de Vilagarcía. Dos de ellos tendrán lugar en la tarde-noche del viernes.

El primero será el espectáculo del Centro Artístico Begoña Fontán, que programa para las 20 horas, en el Auditorio, una exhibición de danza que lleva por título ‘O crebanoces’. En colaboración con la asociación Amas de Casa O Noso Lar, las alumnas y alumnos de esta escuela se subirán al escenario para mostrar algo de lo aprendido durante este curso. Las entradas ya se pueden adquirir en el centro organizador o en el local de O Noso Lar pero, además, estarán disponibles en taquilla el mismo día de la actuación (desde las seis y media de la tarde) y hasta agotarse, por un precio de seis euros para todas las zonas.

Además, la obra será protagonista de ‘Café con notas’, el encuentro para hablar de música clásica que organiza Esther Cabrera y que se llevará a cabo a las 20 horas en la sala de xuntas del Centro Comercial Arousa, con entrada libre y gratuita. La pieza de Chaikovski está inspirada en el cuento del escritor E.T.A Hoffman titulado ‘El Cascanueces y el ratón’. El ballet se estrenó en San Petersburgo en 1892. Se trata, explica Cabrera, de una obra apropiada para todo tipo de público, infantil y adultos, que para participar solo tienen que dirigirse a la tercera planta del establecimiento situado en A Xunqueira.