El BNG de Vilagarcía recoge las demandas de Guillán

Un momento de la reunión en Guillán Cedida

El BNG de Vilagarcía se reunió estos días con la asociación vecinal 'O Tarabelo' de Guillán con el fin de recoger las demandas que la parroquia tenga con respecto al día a día. La formación se comprometió a incluir parte de sus peticiones en las negociaciones de los Presupuestos del próximo año, así como en la negociación del plan de asfaltado.

Entre estas demandas de la AAVV de Guillán se encuentran:

Asfaltado de diferentes calles Creación de una cuneta en la Rúa Xiabre Sustitución del alumbrado público actual por uno led de bajo consumo Realización de la obra de recogida de pluviales del campo de la iglesia hasta su intersección con la Rúa Santa María de Guillán Realización urgente de la obra de reparación del regato del lado de la casa de cultura ante el riesgo de accidente que presenta ese tramo Canalización del agua desde la mina, en la entrada del campo de fútbol, hasta la fuente del centro de Guillán

El BNG denuncia "o abandono que sofren as diferentes parroquias e lugares do rural no noso concello", por lo que advierte de que es necesario la puesta en marcha de políticas que apuesten por dinamizarlo y "facilitarlle a vida ás persoas que alí residen, como cidadás e cidadáns de dereito que son de Vilagarcía". En este sentido, anuncia iniciativas para poner en marcha un plan estratégico de apuesta por el rural.