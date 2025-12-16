Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilaxoán pide soluciones para el desnivel en el cruce de Vázquez Leis con la avenida de Cambados

Fátima Frieiro
16/12/2025 00:49
Imagen de la intersección entre los dos viales
Imagen de la intersección entre los dos viales
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El desnivel existente en el cruce entre la avenida de Cambados y la calle Vázquez Leis trae de cabeza a los vecinos de Vilaxoán. Desde la remodelación –hace ya unos años–de esta emblemática calle del casco histórico de la localidad el problema se ha acrecentado. De hecho hay una rampa señalizada de forma permanente que tiene tal pendiente que es muy complicado utilizarla no solo por parte de las personas con problemas de movilidad, sino también por parte de aquellas que no los tienen.

Es por ello que desde la asociación de vecinos de la localidad se han dirigido al Concello para que se pueda buscar así una solución como, por ejemplo, la de hacer una elevación a mayores para que el desnivel sea menor.

Desde la administración municipal –que han tratado el asunto en Xunta de Goberno Local– hacen referencia a un informe de la Policía Local en el que se indica que la citada vía – la PO-549– es de titularidad de la Xunta de Galicia, por lo que la solicitud entienden que se debe tramitar ante la administración autonómica..

De hecho desde el propio Concello se ha acordado remitir a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas la solicitud presentada por residentes del entorno para que pueda ser solventada.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Vista aérea del puerto de Tragove

La compra o la expropiación, únicas posibles salidas al recurso al Plan Especial portuario de Cambados
A. Louro
Una actividad anterior en Vilagarcía para plantar especies autóctonas

Aprender a conservar lo propio desde las aulas: Ravella busca preservar el bosque atlántico
Fátima Frieiro
Representantes de las cofradías y de Mar durante la reunión

La campaña de vieira se abrirá durante tres días y solo en la zona de O Galiñeiro por la escasez del recurso
A. Louro
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Herido grave Cándido Castro 'Canucho', presidente de honor del Atlético Oleiros, en un atropello junto el centro de Amicos
Chechu López