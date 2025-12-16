Vilaxoán pide soluciones para el desnivel en el cruce de Vázquez Leis con la avenida de Cambados

Imagen de la intersección entre los dos viales Mónica Ferreirós

El desnivel existente en el cruce entre la avenida de Cambados y la calle Vázquez Leis trae de cabeza a los vecinos de Vilaxoán. Desde la remodelación –hace ya unos años–de esta emblemática calle del casco histórico de la localidad el problema se ha acrecentado. De hecho hay una rampa señalizada de forma permanente que tiene tal pendiente que es muy complicado utilizarla no solo por parte de las personas con problemas de movilidad, sino también por parte de aquellas que no los tienen.

Es por ello que desde la asociación de vecinos de la localidad se han dirigido al Concello para que se pueda buscar así una solución como, por ejemplo, la de hacer una elevación a mayores para que el desnivel sea menor.

Desde la administración municipal –que han tratado el asunto en Xunta de Goberno Local– hacen referencia a un informe de la Policía Local en el que se indica que la citada vía – la PO-549– es de titularidad de la Xunta de Galicia, por lo que la solicitud entienden que se debe tramitar ante la administración autonómica..

De hecho desde el propio Concello se ha acordado remitir a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas la solicitud presentada por residentes del entorno para que pueda ser solventada.