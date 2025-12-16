Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía renovará su plan de emergencias tras 32 años

El contrato tiene un presupuesto de 16.815 euros, un plazo de ejecución de seis meses y establecerá un mapa de riesgos y los protocolos a seguir por parte de los diferentes servicios

Olalla Bouza
16/12/2025 13:53
Incendio en un edificio de Vilagarcía
Incendio en un edificio de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El Concello de Vilagarcía tendrá nuevo Plan de Emergencias tras 32 años. La Xunta de Goberno Local ya adjudicó el contrato, con un presupuesto de 16.815 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El documento sustituirá al actual, que es de 1993 y está "moi desfasado", indican fuentes municipales.

Será la empresa Aeroguard Galicia & Emerxencias la encargada de realizar este trabajo, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y, por lo tanto, las previsiones son que esté listo este mismo verano.

Durante los próximos meses, la empresa tendrá que realizar una "exhaustiva recompilación e análise das infraestruturas críticas do concello, dos riscos potenciais (forestais, zonas inundables, transporte, industrias, etcétera), da poboación vulnerable e, por suposto, dos recursos cos que conta o municipio para facer fronte a calquera emerxencia a nivel municipal", explican desde Ravella.

Otros documentos específicos

Para ello, Aeroguard Galicia & Emerxencias realizará una cartografía básica de toda Vilagarcía y mantendrá reuniones con los servicios municipales (Protección Civil, Policía Local, Obras, Medioambiente, Electricidade) y empresas concesionarias y agentes externos, como Espina & Delfín, Urbaser, la Policía Nacional, Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria o el Consorcio de Bomberos.

A partir de ese proceso de documentación, la empresa elaborará un inventario de los medios y recursos municipales y supramunicipales y propondrá una memoria y estructura organizativa de las emergencias, de tal forma que quedará establecido un protocolo de actuación adaptado a los cambios que registró la ciudad en los últimos años. El documento deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación y validado por la Xunta de Galicia, de tal forma que el PEMU de Vilagarcía quedará integrado en el Platerga de la Xunta. El contrato con AeroGuard incluye también el diseño operativo de un simulacro municipal.

Paralelamente al PEMU, la intención del gobierno local que preside Alberto Varela es la de contratar, en la primera mitad del año 2026, y con cargo a los Presupuestos de este ejercicio, actualmente en redacción, los Plans de Acción Municipal (PAM), para riesgos específicos como incendios forestales, inundaciones o siniestros químicos. Serán complementarios y con protocolos concretos.

