Diario de Arousa

Vilagarcía

Rubiáns recibe con una gran fiesta a Papá Noel el domingo

Habrá talleres, discoteca, exposición de postales y una chocolatada

Olalla Bouza
16/12/2025 13:36
Desfile el año pasado para recibir a Papá Noel
Desfile el año pasado para recibir a Papá Noel
Cedida
Papá Noel no se pierde su visita anual a Rubiáns y mucho menos tras el gran recibimiento que tuvo el año pasado, con desfile incluido. En esta ocasión, llegará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 17 horas y se trata de un evento especialmente dedicado a la infancia, que podrá entregar sus cartas y recordarle al simpático lapón que es lo que más desea para la noche del 24.

El PequeNadal de Rubiáns, que organiza la asociación vecinal y cultural O Souto, incluye la Pequedisco, talleres especializados para estas fehcas, exposiciones de postales y una chocolatada. Pero, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien y de mantener intacta la ilusión de estas fechas.

