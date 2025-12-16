Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Ravella programa un nuevo plan de asfaltados con una inversión de más de medio millón de euros

La única actuación que falta del programa de este año es el de la Rúa Marxiada, que incluye cambios en el saneamiento

Fátima Frieiro
16/12/2025 16:30
Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía
Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha en breve un nuevo plan de asfaltados de viales municipales en el que prevé invertir más de medio millón de euros. Su licitación se llevará a cabo – según señalan fuentes del gobierno local– tan pronto como sea adjudicada la operación de préstamo solicitada por Ravella para poder hacer frente a diferentes inversiones. De esta forma el equipo de Alberto Varela continúa con su programa de renovación y mantenimiento constante de la amplia red viaria de la localidad. Lo que busca esta nueva y ambiciosa actuación es complementar las de este mismo tipo que se vienen realizando en los últimos meses en el término municipal.

De hecho desde la administración municipal exponen que ya se ha dado por finalizado el plan de asfaltados de este año, a falta de realizar las obras de la calle Marxiada, en Sobradelo, en donde será renovada también la red de sanemiento.

Dada su extensión y por la gran inversión que supone el programa se va desarrollando de modo gradual, teniendo en cuenta las peticiones vecinales y fruto de las periódicas reuniones del alcalde y su equipo con las asociaciones. También se han tenido en cuenta las propuestas de los técnicos y servicios municipales.

Dos lotes anteriores

El último plan – ejecutado entre octubre y diciembre– fue adjudicado en dos lotes, uno a la empresa Marconsa y otro a Covsa. Como en ocasiones anteriores se combinaron las actuaciones en las zonas rurales con las urbanas. En el primer caso estuvieron en Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira, Fonte de Faxilde, Feal y Fontecarmoa. En el segundo se llegó hasta la calle San Andrés – en Carril–, a la Ramón Martínez, en O Piñeiriño o a las travesías de la avenida de Rosalía de Castro. Además se hicieron actuaciones en zonas de alta circulación, como la calle Adolfo Pedrido, frente al complejo polideportivo de Fontecarmoa o O Cavadelo.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Óscar Marcos celebra su gol ante el Pontevedra

El vilaxoanés Óscar Marcos viaja con el Celta a una nueva eliminatoria copera
Carlos Paz
Miembros del Bloque ribeirense

El BNG de Ribeira denuncia el rechazo del PP local a las enmiendas para los presupuestos de la Xunta
Redacción
Los deportistas del Club Vilagarcía antes del Campeonato de España

Yago Vicente bate el récord gallego pero se queda sin medalla de oro
Carlos Paz
Imagen de archivo de una persona circulando en patinete

Un joven resulta herido en la cabeza tras caer de un patinete eléctrico en Ribeira
Sandra Rey