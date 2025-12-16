Ravella programa un nuevo plan de asfaltados con una inversión de más de medio millón de euros

Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía pondrá en marcha en breve un nuevo plan de asfaltados de viales municipales en el que prevé invertir más de medio millón de euros. Su licitación se llevará a cabo – según señalan fuentes del gobierno local– tan pronto como sea adjudicada la operación de préstamo solicitada por Ravella para poder hacer frente a diferentes inversiones. De esta forma el equipo de Alberto Varela continúa con su programa de renovación y mantenimiento constante de la amplia red viaria de la localidad. Lo que busca esta nueva y ambiciosa actuación es complementar las de este mismo tipo que se vienen realizando en los últimos meses en el término municipal.

De hecho desde la administración municipal exponen que ya se ha dado por finalizado el plan de asfaltados de este año, a falta de realizar las obras de la calle Marxiada, en Sobradelo, en donde será renovada también la red de sanemiento.

Dada su extensión y por la gran inversión que supone el programa se va desarrollando de modo gradual, teniendo en cuenta las peticiones vecinales y fruto de las periódicas reuniones del alcalde y su equipo con las asociaciones. También se han tenido en cuenta las propuestas de los técnicos y servicios municipales.

Dos lotes anteriores

El último plan – ejecutado entre octubre y diciembre– fue adjudicado en dos lotes, uno a la empresa Marconsa y otro a Covsa. Como en ocasiones anteriores se combinaron las actuaciones en las zonas rurales con las urbanas. En el primer caso estuvieron en Fondo da Vila, en Trabanca Sardiñeira, Fonte de Faxilde, Feal y Fontecarmoa. En el segundo se llegó hasta la calle San Andrés – en Carril–, a la Ramón Martínez, en O Piñeiriño o a las travesías de la avenida de Rosalía de Castro. Además se hicieron actuaciones en zonas de alta circulación, como la calle Adolfo Pedrido, frente al complejo polideportivo de Fontecarmoa o O Cavadelo.