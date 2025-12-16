Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Fajardo pide a Ravella que desista en gastarse casi 10.000 euros en los globos de la Festa das Uvas

El portavoz de Esquerda Unida considera que es un "dispendio inaceptable e difícil de xustificar"

Fátima Frieiro
16/12/2025 11:42
Juan Fajardo durante un pleno de la Corporación
G. Salgado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, exige al gobierno local que desista en gastarse casi 10.000 euros en un racimo gigante de globos para soltar el día de la Festa das Uvas. El izquierdista considera que es un "dispendio inaceptable e difícil de xustificar". Desde la formación creen "incomprensible" gastar 9.677 euros en un acto efímero, que dura apenas unos minutos, "cando eses recursos poderían empregarse en reforzar as políticas sociais, apoiar ás familias máis vulnerables ou mellorar servizos públicos básicos, máis aínda nunhas datas tan sensibles como as do Nadal".

A mayores del gasto económico Fajardo entiende que la suelta de globos constituye una grave irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental. "Non existen globos completamente biodegradables tal como se pretende facer crer á cidadanía. Estes materiais permanecen no medio natural durante un mínimo de seis meses e, en moitos casos, durante máis tempo, comportándose mentres como residuos plásticos", subraya el izquierdista.

Vilagarcía soltará un gran racimo de globos biodegradables en su Festa das Uvas

Más información

EU considera que la decisión del Concello a la ahora de apostar por este adorno es "irresponsable e preocupante" al insistir en que hay una alta probabilidad de que los globos terminen en la Ría generando un impacto negativo sobre la fauna marina y contribuyendo a la degradación del ecosistema. "É unha contradición evidente que un Concello que afirma apostar pola sustentabilidade e pola loita contra o cambio climático promova esta actividade claramente contaminante e que pon en perigo a fauna e o medio ambiente", subraya.

Fajardo entiende que los recursos económicos que se destinarán al racimo de uvas deberían ir a iniciativas socialmente útiles.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El accidente de tráfico múltiple se registró en la calzada de Padrón a Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del Kilómetro 28 en Boiro

Cuatro personas resultan heridas en un accidente múltiple con seis vehículos implicados en la Autovía do Barbanza en Boiro
Chechu López
El proyecto elaborado por los técnicos municipales advierte que el actual asfaltado de la Rúa Agriña se encuentra en mal estado y que su servicio de abastecimiento de agua es deficitario

Seis empresas se interesan por renovar la traída de agua potable y el pavimento de la Rúa Agriña, en Palmeira
Chechu López
Jesus controlando el balón en Baltar_15590700

Jesús Barbeito: “Sabíamos que los puntos iban a acabar llegando”
Carlos Paz
Un Fiat Stylo sufrió varios destrozos en su parte frontal como consecuencia de la colisión con un Toyota

Heridos los dos ocupantes de un vehículo en una colisión entre un coche y el suyo en la salida de Palmeira de la AG-11
Chechu López