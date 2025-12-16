Fajardo pide a Ravella que desista en gastarse casi 10.000 euros en los globos de la Festa das Uvas

Juan Fajardo durante un pleno de la Corporación G. Salgado

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, exige al gobierno local que desista en gastarse casi 10.000 euros en un racimo gigante de globos para soltar el día de la Festa das Uvas. El izquierdista considera que es un "dispendio inaceptable e difícil de xustificar". Desde la formación creen "incomprensible" gastar 9.677 euros en un acto efímero, que dura apenas unos minutos, "cando eses recursos poderían empregarse en reforzar as políticas sociais, apoiar ás familias máis vulnerables ou mellorar servizos públicos básicos, máis aínda nunhas datas tan sensibles como as do Nadal".

A mayores del gasto económico Fajardo entiende que la suelta de globos constituye una grave irresponsabilidad desde el punto de vista ambiental. "Non existen globos completamente biodegradables tal como se pretende facer crer á cidadanía. Estes materiais permanecen no medio natural durante un mínimo de seis meses e, en moitos casos, durante máis tempo, comportándose mentres como residuos plásticos", subraya el izquierdista.

EU considera que la decisión del Concello a la ahora de apostar por este adorno es "irresponsable e preocupante" al insistir en que hay una alta probabilidad de que los globos terminen en la Ría generando un impacto negativo sobre la fauna marina y contribuyendo a la degradación del ecosistema. "É unha contradición evidente que un Concello que afirma apostar pola sustentabilidade e pola loita contra o cambio climático promova esta actividade claramente contaminante e que pon en perigo a fauna e o medio ambiente", subraya.

Fajardo entiende que los recursos económicos que se destinarán al racimo de uvas deberían ir a iniciativas socialmente útiles.