Vilagarcía

El BNG pide al Concello que prescinda de soltar los globos en la Festa das Uvas por "gasto innecesario"

Loa nacionalistas denuncian también la "grave pegada ecolóxica" que supondrá el adorno

Fátima Frieiro
16/12/2025 13:36
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Grupo municipal del BNG de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
El BNG de Vilagarcía pide al gobierno local que prescinda del racimo de globos que el ejecutivo de Alberto Varela tiene previsto soltar en la Festa das Uvas y que tiene un coste de casi 10.000 euros. Los nacionalistas consideran que es un gasto "excesivo e innecesario" y que, además, "trae consigo graves consecuencias para a natureza". El Bloque entiende que el adorno se vende como un reclamo para la celebración cuando, dicen, "é un evento que xa é de por si coñecido e que non precisa deste tipo de actuacións". Creen que la cifra que costará el racimo es "desorbitada".

Vilagarcía soltará un gran racimo de globos biodegradables en su Festa das Uvas

Más información

Los nacionalistas también señalan la "grave pegada ecolóxica" del adorno. "Por moito que traten de vendernos o material coma ecolóxico este tardaría tempo en degradarse, no caso de que chegase a facelo de todo, e nunha cidade costeira coma a nosa as consecuencias serían nefastas para a fauna mariña", exponen. El BNG pone el acento en el helio usado para los globos, señalando que tiene una presencia limitada en el planeta y que su uso por la administración pública no debería ser para cosas innecesarias.

El BNG cree que el ejecutivo debe dar "un paso atrás" y destinar los más de 9.000 euros a otro tipo de actuaciones que realmente "sexan importantes para a cidadanía de Vilagarcía".

