Diario de Arousa

Aprender a conservar lo propio desde las aulas: Ravella busca preservar el bosque atlántico

El Concello de Vilagarcía pone en marcha por segundo año consecutivo un programa de concienciación medioambiental en los centros educativos de la ciudad con charlas y talleres

Fátima Frieiro
16/12/2025 00:30
Una actividad anterior en Vilagarcía para plantar especies autóctonas
Gonzalo Salgado
Concienciar para preservar lo propio es uno de los objetivos medioambientales que se plantean desde el Concello de Vilagarcía. Y hacerlo desde las aulas es una opción segura para que las nuevas generaciones aprendan a valorar su entorno. Así pues la administración local pondrá en marcha por segundo año consecutivo un programa medioambiental en los centros escolares sobre el Bosque Atlántico. Un bosque que, en el caso específico de las Rías Baixas, resulta especialmente preocupante la pérdida progresiva de la biodiversidad de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Así pues el Concello pondrá en marcha un programa específico que llegará a escolares de la localidad. Será en concreto a los grupos de sexto de siete centros y se dividirá en ocho jornadas. La persona que lo impartirá apostará, entre otras cuestiones, por llevar a cabo una charla sobre “As nosas árbores” y una actividad a modo de juego titulado “Viaxe ao corazón da fraga”.

Desde el Concello han decidido repetir la actividad debido a la valoración positiva que se recibió por parte de los colegios en la primera edición de la misma. Este ciclo de charlas – para concienciar sobre todo a las nuevas generaciones– se está desarrollando en diferentes municipios de las Rías Baixas y Vilagarcía es uno de los que quieren sumarse a la iniciativa.

Otras iniciativas

En todo caso esta no es la única propuesta que el Concello de Vilagarcía tiene en marcha desde el punto de vista medioambiental. Cabe recordar que desde el pleno de la Corporación ya se le ha dado el visto bueno al convenio entre la administración local y la Universidade de Vigo para crear un bosque-escuela en una parcela del monte Xiabre. Un lugar formativo que llevará como nombre el del profesor recientemente fallecido Juan Manuel Pérez Eyré.

Con el convenio el Concello se compromete a financiar el proyecto con 16.000 euros en cuatro años, a partir de enero de 2026. La iniciativa partió del investigador y profesor de la UVigo, Óscar Briones, y contó con el visto bueno del ejecutivo municipal desde el primer momento. Así pues lo que se busca en Pinar do Rei es habilitar un nuevo espacio que las escuelas de la ciudad puedan utilizar como área de aprendizaje en plena naturaleza.

De hecho se creará un área de frondosas atlánticas reutilizando la vegetación preexistente y con orientación de “bosque maduro”. Servirá también para concienciación a escolares de dentro y fuera de la ciudad.

