Vilagarcía

Una Aldea de Nadal en la que no habrá descanso: Vilagarcía programa 15 días de actividades "non stop"

La inauguración es el viernes 19 y habrá una actuación coral colectiva como una de las propuestas estrella del día

Fátima Frieiro
15/12/2025 00:04
Una actuación en la Aldea de Nadal el año pasado
Una actuación en la Aldea de Nadal el año pasado
Gonzalo Salgado
En menos de una semana la Aldea de Nadal de Vilagarcía brillará en todo su esplendor en la recién remodelada Clara Campoamor. Lo hará con una estética de lo más “British”, con Dickens como inspiración y con una programación de actividades “non stop” pensada para todos los públicos. La inauguración será el viernes 19 a las siete de la tarde con una performance por las principales calles comerciales titulada “Noite de Paz”. A las ocho, ya en la propia Aldea, habrá una actuación de canto colectiva. Los eventos continúan el sábado 20 con dinamización y taller gastronómico en el Mercado de Abastos y en A Peixería. En las calles comerciales habrá un espectáculo de danza a la una de la tarde y Nelson Quinteiro y su cabaret infantil pondrán la animación en la Aldea a partir de las siete. El domingo habrá danza itinerante y a la una un concierto de Nadal y taller de postales con pintura en vivo. Ese mismo día será la anunciada chocolatada de Zona Aberta a las 18:30 horas.

Diversidad de opciones

La actividad a los puestos de Clara Campoamor no volverá hasta el día 23 con animación con ukeleles y villancicos a las siete de la tarde de la mano de Nelson Quinteiro. El miércoles 24, día de Nochebuena, también hay Aldea. De hecho habrá recepción, photocall y recogida de cartas de Papá Noel a partir de las doce y media de la mañana.

Tras el receso del día de Navidad el viernes 26 regresa con actividad propia –en este caso en la Praza de España– con otra chocolatada solidaria con recogida de juguetes en colaboración con Cáritas. La música la pondrá Cé Orquestra Pantasma.

Presentación de la Aldea de Nadal

La magia de la Navidad convertirá Clara Campoamor en una calle del Londres victoriano

Más información

El fin de semana previo a los últimos días del año vuelve a acumularse la programación con varias opciones para todos los públicos. Así pues el sábado 27 habrá tanto taller de cocina para niños y niñas como de inglés. Ambos en la Praza da Peixería y de mañana. Las calles por su parte estarán animadas por las Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa y a partir de las siete Paco Nogueiras volverá un año más a la Aldea con su espectáculo infantil “Radio Bule Bule”.

El domingo 28 vuelve otro habitual, Pakolas, que hará las delicias del público con menos edad y el lunes 29 el pasacalles será a cargo de las cantareiras Fentos e Frouma y a las siete los mismos ofrecerán un concierto de villancicos

La programación sigue el martes 30 con un concierto de Tino Baz en A Peixería y los primeros días del mes de enero habrá títeres, clown y talleres en ese mismo escenario. La Aldea se cierra el día 5 con un concierto de Raúl Márquez.

