Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Últimas horas para optar a una de las plazas en las carrozas de la Cabalgata de Reis

Están destinadas a participantes de 7 a 15 años de edad

Fátima Frieiro
15/12/2025 13:12
Cabalgata de Reyes Magos en Vilagarcía 10
Imagen de Baltasar con su séquito en Ravella tras una Cabalgata pasada
G. Salgado
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Los niños y niñas de entre 7 y 15 años que deseen participar en la Cabalgata de Reis de Vilagarcía todavía están a tiempo de anotarse. El Concello oferta un total de 60 plazas, 24 para participantes de entre 7 y 9 años y 36 para los más mayores. La inscripción puede hacerse tanto de forma presencial o de forma telemática a través de la sede electrónica sede.vilagarcia.gal. 

La relación de inscritos se publicará en la web municipal, en la sede electrónica y en las dependencias de la Concellería de Cultura, a partir del día 23. Las personas participantes deben vestir de color negro y el resto de complementos se les facilitará por parte del Concello el día 2 de enero en horario de 9 a 13:30 horas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Trabajos en A Mariña

Rompe la red y abre un socavón en la Avenida da Mariña de Vilagarcía
Olalla Bouza
Un Mercedes permaneció casi dos horas y media bloqueando el carril izquierdo de la calzada de Ribeira hacia Padrón de la AG-11 hasta que lo retiró el servicio de grúa

Un conductor resulta ileso en una salida de vía con impacto contra la mediana de hormigón en la Autovía do Barbanza a su paso por Palmeira
Chechu López
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al herido hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Herido un septuagenario en un atropello en el paso de peatones entre las calles de Galicia y Canarias, en Ribeira
Chechu López
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el lugar del accidente de tráfico

Evacuan a dos personas por intoxicación por el mal funcionamiento de su chimenea en Cambados
A. Louro