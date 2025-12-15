Últimas horas para optar a una de las plazas en las carrozas de la Cabalgata de Reis

Imagen de Baltasar con su séquito en Ravella tras una Cabalgata pasada G. Salgado

Los niños y niñas de entre 7 y 15 años que deseen participar en la Cabalgata de Reis de Vilagarcía todavía están a tiempo de anotarse. El Concello oferta un total de 60 plazas, 24 para participantes de entre 7 y 9 años y 36 para los más mayores. La inscripción puede hacerse tanto de forma presencial o de forma telemática a través de la sede electrónica sede.vilagarcia.gal.

La relación de inscritos se publicará en la web municipal, en la sede electrónica y en las dependencias de la Concellería de Cultura, a partir del día 23. Las personas participantes deben vestir de color negro y el resto de complementos se les facilitará por parte del Concello el día 2 de enero en horario de 9 a 13:30 horas.