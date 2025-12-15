Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Rompe la red y abre un socavón en la Avenida da Mariña de Vilagarcía

El Concello ya trabaja en solventarla, pero el tráfico estará cerrado durante los próximos días

Olalla Bouza
15/12/2025 13:26
Trabajos en A Mariña
Trabajos en A Mariña
Mónica Ferreirós
La rotura de la tubería de fibrocemento que forma parte de la red principal de saneamiento obligará a mantener cerrada la circulación en la Avenida da Mariña durante los próximos días. La avería, que se detectó el pasado viernes cuando una máquina barredora de la concesionaria del servicio de limpieza Urbaser se quedó atrapada, debido al hundimiento del suelo, obligó a la contratación de urgencia de la empresa Montajes Iglesias SL., según explican desde el Concello de Vilagarcía.

Están trabajando desde primera hora de hoy. La zona afectada mide, en principio, 15 metros de largo por 10 de fondo. El tubo en el que hay que actuar va a tres metros de profundidad y está en carga, lo que da una idea de la dificultad de la reparación. Lo primero que se hizo, explican desde el Concello, fue un by-pass para poder mantener el servicio de saneamiento y, al mismo tiempo, poder trabajar en seco, explican fuentes municipales, que inciden en que "a operación é aínda máis delicada porque para abrir o solado é preciso ter en conta a gran cantidade de servizos que están instalados (auga, electricidade, telefonía...)".

Afecta a los aparcamientos

Tras la inspección hecha el viernes, el personal de la empresa pudo comprobar que el socavón tenía unas dimensiones considerables, afectando tanto al vial por el que circulan los coches como a las aceras para peatones. En principio, fue vallado todo el perímetro, dejando sin efecto varias plazas de aparcamiento. Hoy, tras la apertura de los pavimentos, se puede evaluar hasta que punto fue afectado el colector de 600 milímetros. 

Las obras a realizar consisten en el sellado mediante boyas del tramo afectado por el socavón. A continuación, se habilitó la extracción continua de aguas fecales con bombas de achique para realizar el by-pass y así comprobar el tramo concreto a reponer. A partir de ahí, habrá que excavar una zanja y reforzarla hasta una profundidad de tres metros. Una vez finalizado este trabajo, se repondrá la tubería de 600 milímetros y será preciso rellenar la zona con material de préstamo y gravilla compactada, y restituir el asfalto del vial y las baldosas hidráulicas de las aceras.

Aunque el contrato urgente de Montajes Iglesias por valor de 37.824 euros tiene, por precaución, un plazo de ejecución de un mes, tanto el personal técnico de la empresa como el municipal confía en que, esta misma semana, pueda quedar todo listo y, en consecuencia, abrir de nuevo la Avenida da Mariña. Todo va a depender de lo que suceda en las obras a lo largo del día de hoy.

