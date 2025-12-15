Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Más sangre, más vida: Vilagarcía acoge una nueva campaña de donación esta Navidad

La unidad móvil se instalará cerca del Auditorio el viernes y el sábado

Fátima Frieiro
15/12/2025 13:33
Una campaña de donación anterior
G.S.
El Concello de Vilagarcía hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en la campaña de donación de sangre que tiene en marcha el Servizo Galego de Saúde y que llegará a la capital arousana este fin de semana. El Sergas calcula que entre el 15 de este mes y el 1º5 de enero harán falta 8.500 donaciones para atender a todos los pacientes de los hospitales públicos, de ahí esta campaña itinerante.

En el caso concreto de Vilagarcía la unidad móvil se instalará al lado del Auditorio. El viernes 19 estará abierta de 10 a 14 horas y de 16 a 21. El sábado estará solo de mañana, de 10 a 15 horas.

Desde el Sergas recuerdan que la sangre no se puede fabricar y, por lo tanto, solo es posible obtenerla mediante donación de personas solidarias que ayudan a otras a recuperar su salud. 

