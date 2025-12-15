Las rupturas matrimoniales descienden en un 43% en los nueves primeros meses del año en los juzgados de Arousa

Pareja cogida de la mano GonzaloSalgado

Las rupturas matrimoniales sufrieron un importante descenso, de un 43 por ciento, en los cuatro juzgados de Arousa durante los nueve primeros meses de 2025 y con respecto al mismo periodo del año anterior, según el balance estadístico que publica en su página web el Consejo General del Poder Judicial.

Así, hubo un total de 46 divorcios entre enero y septiembre del presente ejercicio y una separación, que fue no consensuada. Marca la diferencia, ya que la mayor parte de las rupturas que se registran en los juzgados arousanos son por mutuo acuerdo. Así sucede, por ejemplo, en el de Vilagarcía, donde se produjeron 11 divorcios, de los cuales solo en cuatro no se alcanzó consenso. En Cambados fueron 15, cinco sin acuerdo; en Caldas 8, siete de ellos consensuados y en Ribeira 18, seis de ellos sin que se alcanzase un acuerdo.

La mayor parte, consensuadas

En cuanto a las guardia custodia, la mayor parte también se dictan por consenso en los partidos judiciales de Cambados, Caldas de Reis, Vilagarcía y Ribeira. Fueron 14 las que se dictaron en los tres primeros trimestres de este año, mientras que se modificaron las medidas las medidas en 19 casos, de los cuales 8 fueron por acuerdo. Rompe la tónica Cambados, con seis casos no consensuados. De cualquier manera, lo que llama la atención es que se acaba con la tendencia al alza de las rupturas matrimoniales que se produjo en los años previos, especialmente justo después de la pandemia de coronavirus. Así, en los tres primeros trimestres de 2023 fueron 82 las rupturas matrimoniales en el conjunto de los juzgados arousanos.