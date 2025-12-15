Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

EU solicita medidas para mejorar el acceso al paseo marítimo mientras dure la obra de O Ramal

El portavoz de la formación, Juan Fajardo, expone que debe revisarse la ubicación de los semáforos del entorno

Fátima Frieiro
15/12/2025 14:10
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
MONICA VILA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El grupo municipal de Esquerda Unida solicita al gobierno local que adopte medidas inmediatas para mejorar el acceso peatonal al paseo marítimo y a las playas de A Concha-Compostela durante el tiempo que duren las obras de O Ramal. EU considera que estos trabajos están generando problemas de accesibilidad y seguridad para la ciudadanía y para las personas usuarias del paseo.

A día de hoy el acceso solo es posible a través de la avenida Rosalía de Castro o por la zona del puerto deportivo, dos alternativas que los izquierdistas consideran insufientes.

El Concello retoma las obras en O Ramal y obliga a retirar los coches estacionados más cerca del muelle

Más información

El portavoz de la formación, Juan Fajardo, considera además que la entrada por Rosalía de Castro es peligrosa sobre todo en momentos de gran densidad de tráfico. “Apenas permite o paso simultáneo de dúas persoas e é totalmente inaccesible para as que teñen mobilidade reducida, carros infantiles o personas mayores”. De hecho entienden que esta situación “supón un risco evidente e inaceptable nun espazo tan utilizado”.

Por este motivo EU solicita que se replantee la actual situación del semáforo peatonal que regulaba anteriormente el acceso al paseo. Con el nuevo escenario – dicen– “este semáforo carece de sentdo tal e como está configurado agora e está provocando importantes atascos de tráfico nunha cidade xa de por si colapsada pola deficiente planificación urbanística”. De ahí que pida a Ravella que se estudien alternativas que sean más seguras para el tránsito peatonal.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Responsables del BNG comparecieron en rueda de prensa

El BNG presenta enmiendas al presupuesto de la Xunta: “Non responde ás necesidades reais da veciñanza do Salnés”
Fátima Frieiro
Imagen de archivo del multiusos de Catoira

Música, cine y actividades para toda la familia conforman el programa navideño de Catoira
Sandra Rey
El cartel del evento fue presentado por Clara Millares y Álex Vidal en el módulo cubierto de atletismo de A Fieiteira

Una carrera de San Silvestre en Ribeira recogerá donativos para ayudar a Daniela Otero, niña diagnosticada con una enfermedad rara
Chechu López
El teniente de alcalde, Manuel Fariña, y el conserje de la instalación deportiva durante el comienzo de los trabajos

El Concello de Caldas inicia las obras en el Pabellón Municipal de Deportes
Sandra Rey