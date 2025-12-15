EU solicita medidas para mejorar el acceso al paseo marítimo mientras dure la obra de O Ramal

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno MONICA VILA

El grupo municipal de Esquerda Unida solicita al gobierno local que adopte medidas inmediatas para mejorar el acceso peatonal al paseo marítimo y a las playas de A Concha-Compostela durante el tiempo que duren las obras de O Ramal. EU considera que estos trabajos están generando problemas de accesibilidad y seguridad para la ciudadanía y para las personas usuarias del paseo.

A día de hoy el acceso solo es posible a través de la avenida Rosalía de Castro o por la zona del puerto deportivo, dos alternativas que los izquierdistas consideran insufientes.

El Concello retoma las obras en O Ramal y obliga a retirar los coches estacionados más cerca del muelle Más información

El portavoz de la formación, Juan Fajardo, considera además que la entrada por Rosalía de Castro es peligrosa sobre todo en momentos de gran densidad de tráfico. “Apenas permite o paso simultáneo de dúas persoas e é totalmente inaccesible para as que teñen mobilidade reducida, carros infantiles o personas mayores”. De hecho entienden que esta situación “supón un risco evidente e inaceptable nun espazo tan utilizado”.

Por este motivo EU solicita que se replantee la actual situación del semáforo peatonal que regulaba anteriormente el acceso al paseo. Con el nuevo escenario – dicen– “este semáforo carece de sentdo tal e como está configurado agora e está provocando importantes atascos de tráfico nunha cidade xa de por si colapsada pola deficiente planificación urbanística”. De ahí que pida a Ravella que se estudien alternativas que sean más seguras para el tránsito peatonal.