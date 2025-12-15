Mi cuenta

Vilagarcía

Esta es la programación de la parroquia de Santa Eulalia para la Navidad en Vilagarcía

Hoy descubren el Nacimiento, que estará en la Capilla  del Rosario hasta el 6 de enero

Olalla Bouza
15/12/2025 13:40
Fachada de la iglesia parroquial santa eulalia
Fachada de la iglesia parroquial santa eulalia
GonzaloSalgado
La parroquia Santa Eulalia de Arealonga ya tiene en marcha su programación especial por las fechas navideñas, que incluyen música, actos litúrgicos, solidaridad y arte.

Comienza hoy con el descubrimiento de del "impresionante Nacimiento", que estará expuesto en la Capilla del Rosario hasta el 6 de enero. Se puede visitar a partir de las 18:30 horas o en cualquier momento que el templo, situado en la Praza de España, esté abierto y no se interrumpa ningún oficio o celebración.

Hoy comenzó también la 'Campaña del juguete', para compartir la ilusión de la noche del 5 de enero. Desde la parroquia llaman a dejar los juguetes al pie del altar hasta el día 2 del próximo mes, donando para una iniciativa que desde la catequesis celebran desde hace más de cuatro décadas.

El viernes 19 será el encuentro con el Vicario de Pastoral. A partir de las 20:15 horas Javier Porro visitará la parroquia para presentar el nuevo plan pastoral diocesano.

El domingo 21 habrá villancicos en la catequesis y bendición del Niño Jesús, desde las 10 horas. Al día siguiente, lunes 22, seguirá sonando la música. En este caso, a cargo del Orfeón Voces Graves de Arousa, con los sonidos típicos de estas entrañables fechas. 

Por último, desde la parroquia anuncian que el lunes 29 tendrán lugar las Confesiones Comunitarias, presididas por el párroco José Fernández.

