El Hospital do Salnés se adhiere desde hoy al ensayo clínico ante el virus sincitial

Imagen del centro hospitalario comarcal, ubicado en Ande G. Salgado

El Hospital do Salnés se adhiere desde hoy al ensayo clínico de la vacuna ante el virus respiratorio sincitial (VRS) en población mayor. Una iniciativa que hasta ahora solo se estaba desarrollando en centro de salud. Desde hoy la Consellería de Sanidade habilita 13 nuevos puntos de vacunación más.

El objetivo de esta medida, tal y como indican desde la Xunta de Galicia, es facilitar la participación en el estudio Sincigal a aquellas personas que no tienen cerca alguno de los alrededor de 200 centros de salud adheridos a la iniciativa. De hecho están llamados a participar en el estudio 900.000 gallegos mayores de 60 años.

El listado de los puntos de vacunación de este ensayo puede consultarse en www.sincigal.com.

Medicamento ya probado

Esta propuesta de la Consellería de Sanidade y de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) ofrece la posibilidad de vacunarse con Abryso, ya probada por las autoridades para prevenir el VRS. De este modo se pretende demostrar en la práctica la reducción de los ingresos hospitalarios en la población gallega adulta, después de acreditar la eficacia de la inmunización frente al virus en neonatos.

En una segunda fase el estudio se extenderá a toda la población mayor de 18 años. De hecho la Xunta de Galicia está enviando SMS para informar de este estudio.

En todo caso la persona mayor de 60 años que acuda a sus citas de vacunación o en cualquier asistencia sanitaria en los puntos asociados del ensayo clínico recibirá información sobre el citado estudio Sincigal y tiene la posibilidad de decidir – de forma voluntaria– si quiere participar o no.

En todo caso en el Hospital do Salnés el punto estará habilitado desde hoy.