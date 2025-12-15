El BNG presenta enmiendas al presupuesto de la Xunta: “Non responde ás necesidades reais da veciñanza do Salnés”

Responsables del BNG comparecieron en rueda de prensa Mónica Ferreirós

“Non responde ás necesidades reais da veciñanza do Salnés”. De esta forma justifica la diputada nacionalista, Montse Prado, las enmiendas que su formación presentará al presupuesto de la Xunta para el próximo año 2026. Tras consultar con los responsables municipales de los diferentes ayuntamientos arousanos el Bloque registra una enmienda a la totalidad y también enmiendas parciales por un importe de 36 millones de euros. “Unha cifra que permitiría levar a cabo medidas en diferentes ámbitos como o sanitario, a educación, a dependencia, o sector do mar ou melloras en diferentes infraestruturas”, declara Montse Prado.

Así en el apartado de sanidad la nacionalista indicó la necesidad de dotar al Hospital do Salnés de más personal, así como habilitar una ambulancia medicalizada extra en la temporada de verano. En el listado también contempla, entre otras cuestiones, el centro de salud de O Grove.

En materia de política social los nacionalistas de O Salnés insisten en la necesidad de plazas públicas de residencia y en la oportunidad de compra que supone el Pazo de Montesacro de Cambados. “Tamén máis centros de día e escolas infantís”, subraya.

Diferentes áreas

Los nacionalistas también presentan enmiendas para mejorar en materia de medio ambiente, pidiendo ejecución de EDAR. También un plan integral de turismo y terminar las concentraciones parcelarias en aquellas localidades en las que todavía están pendientes. En cuestiones específicas de infraestructuras Montse Prado recordó la importancia de dotar de un acceso adecuado al polígono de Abalo, en Catoira, o a que Portos bonifique el uso de los terrenos de su titularidad.