Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG presenta enmiendas al presupuesto de la Xunta: “Non responde ás necesidades reais da veciñanza do Salnés”

La diputada nacionalista, Montse Prado, desgranó las partidas que creen vitales para la comarca arousana

Fátima Frieiro
15/12/2025 14:41
Responsables del BNG comparecieron en rueda de prensa
Responsables del BNG comparecieron en rueda de prensa
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

“Non responde ás necesidades reais da veciñanza do Salnés”. De esta forma justifica la diputada nacionalista, Montse Prado, las enmiendas que su formación presentará al presupuesto de la Xunta para el próximo año 2026. Tras consultar con los responsables municipales de los diferentes ayuntamientos arousanos el Bloque registra una enmienda a la totalidad y también enmiendas parciales por un importe de 36 millones de euros. “Unha cifra que permitiría levar a cabo medidas en diferentes ámbitos como o sanitario, a educación, a dependencia, o sector do mar ou melloras en diferentes infraestruturas”, declara Montse Prado.

Miembros del BNG do Barbanza

El BNG do Barbanza propone enmiendas a los presupuestos de la Xunta por valor de casi 40 millones de euros

Más información

Así en el apartado de sanidad la nacionalista indicó la necesidad de dotar al Hospital do Salnés de más personal, así como habilitar una ambulancia medicalizada extra en la temporada de verano. En el listado también contempla, entre otras cuestiones, el centro de salud de O Grove.

En materia de política social los nacionalistas de O Salnés insisten en la necesidad de plazas públicas de residencia y en la oportunidad de compra que supone el Pazo de Montesacro de Cambados. “Tamén máis centros de día e escolas infantís”, subraya.

Diferentes áreas

Los nacionalistas también presentan enmiendas para mejorar en materia de medio ambiente, pidiendo ejecución de EDAR. También un plan integral de turismo y terminar las concentraciones parcelarias en aquellas localidades en las que todavía están pendientes. En cuestiones específicas de infraestructuras Montse Prado recordó la importancia de dotar de un acceso adecuado al polígono de Abalo, en Catoira, o a que Portos bonifique el uso de los terrenos de su titularidad.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo del multiusos de Catoira

Música, cine y actividades para toda la familia conforman el programa navideño de Catoira
Sandra Rey
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno

EU solicita medidas para mejorar el acceso al paseo marítimo mientras dure la obra de O Ramal
Fátima Frieiro
El cartel del evento fue presentado por Clara Millares y Álex Vidal en el módulo cubierto de atletismo de A Fieiteira

Una carrera de San Silvestre en Ribeira recogerá donativos para ayudar a Daniela Otero, niña diagnosticada con una enfermedad rara
Chechu López
El teniente de alcalde, Manuel Fariña, y el conserje de la instalación deportiva durante el comienzo de los trabajos

El Concello de Caldas inicia las obras en el Pabellón Municipal de Deportes
Sandra Rey