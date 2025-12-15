Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El bar La Bolsa de Vilagarcía alarga el vermú navideño: Esta es la programación completa de estas fiestas

Habrá djs y conciertos desde el próximo fin de semana

Olalla Bouza
15/12/2025 13:57
Señora dj no se perderá el evento
Señora dj no se perderá el evento
Concello
La hostelería de Vilagarcía se implica en dinamizar las fiestas navideñas con programación de conciertos. El bar La Bolsa, situado en Méndez Núñez, alarga los vermús y el tardeo con una serie de conciertos y actuaciones que comienzan este mismo fin de semana y acabarán el lunes 5 de enero, a tiempo para dejar trabajar a los Reyes Magos.

Abre fuego Kris Kdj, toda una experta en tentar el ambiente nocturna y adaptar los ritmos a cada ocasión. Será el viernes 19 a partir de las 23 horas. Al día siguiente, será el turno de la incombustible Señora Dj, a la misma hora.

La Nochebuena, el miércoles 24, la cita es imprescindible en La Bolsa. Con Raúl y Cía, que prometen versiones y fiestón, desde las 13:30 y, a partir de las 16:30 horas otra "fiestera" que no puede faltar: La Yaya Dj, para sacar a bailar a un público sediento de temazos de todas las épocas.

El viernes 26 y el sábado 27 será el turno de Moe Dj y Antonio Garrido Dj Set, ambos a las once de la noche.

El miércoles 31 será de nuevo el turno del vermuteo y tardeo, en esta ocasión para despedir el año en la mejor compañía. La música del mediodía la pondrá Gramola, con la voz de Lorena y la guitarra de Juanma, desde las 13:30 horas. Tres horas después, el dj de la Duendeneta, Carlos Crespo, amenizará la tarde de Fin de Año.

Completan las actuaciones Tony B. Willish Dj Set, el lunes 5 a las 23 horas, y Kaiser Xosé, el lunes 5 de enero a partir de las diez de la noche.

Habrá, por tanto, música para todos los gustos y, sobre todo, una ocasión única para disfrutar de las fiestas en la mejor compañía.

