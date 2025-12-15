Crecen en Vilagarcía los bajos que se venden ya con el proyecto para albergar viviendas

Hay bajos vacíos incluso en zonas muy comerciales de la ciudad Mónica Ferreirós

Comprarse un bajo comercial con el proyecto y con la licencia para reconvertirlo en vivienda es algo que está ya al alcance de cualquier persona inversora en Vilagarcía. Eso sí, inversores que puedan abonar un mínimo de 120.000 euros – que es el precio más bajo por el que pueden encontrarse inmuebles de estas características en la capital arousana– y que cuenten con solvencia suficiente para poder ejecutar las obras para ubicar en su lugar una casa habitable. Varios portales inmobiliarios ofrecen ya locales en una modalidad que no hace tanto era totalmente impensable. Así pues es factible adquirir un bajo comercial de unos 130 metros cuadrados en la avenida Rosalía de Castro y contar ya en el momento de la adquisición con el proyecto para convertirlo en casa. De hecho en los propios anuncios advierten de forma textual que “Todo está listo para comenzar la transformación de este espacio en una acogedora vivienda” además de que “con el proyecto y la licencia aprobados, el proceso será rápido y sin complicaciones”. Propuestas que se venden como “gran oportunidad” teniendo en cuenta el incremento notable de viviendas turísticas en Vilagarcía en los últimos años.

La avenida Rosalía de Castro es la que más locales alberga con este combo de inmueble más proyecto de obra. De hecho a pocos metros del anterior –y por el mismo precio–se oferta un espacio mucho mayor, de 698 metros cuadrados.

Ya más en el centro urbano, en la calle Arzobispo Xelmírez, existe la posibilidad de adquirir otros dos locales comerciales por 180.000 euros cada uno y que – inciden en el anuncio– también ofrecen como “ideal para cambio de uso a viviendas”. En la travesía del mismo nombre se oferta otro bajo comercial –con años sin uso–también para reconvertir en vivienda por unos 90.000 euros.

Diversificación

Lo cierto es que tanto los elevados precios de los bajos para adquirir –algunos en Rey Daviña (actualmente Rúa do Río) llegan a superar el millón de euros– como los alquileres hacen que los pequeños negocios se echen atrás para invertir. Muchos de estos inmuebles llevan años cerrados, incluso en enclaves potencialmente muy comerciales como son la citada Rúa do Río, Castelao o Arzobispo Lago. De hecho en los portales inmobiliaros se ofertan locales sin reformar y todavía por acondicionar para un negocio por 500 euros al mes, una cantidad que para muchos emprendedores que están empezando en lo suyo es totalmente inasumible.

En zonas como Rosalía de Castro y con el local ya acondicionado para un negocio los precios ya no bajan de los 800 euros mensuales. En el centro urbano, prácticamente lo mismo, de hecho hay establecimientos que superan ampliamente los 1.200 euros al mes.

Con motivo de la campaña navideña la presidenta de los comerciantes de Zona Aberta, Rocío Louzán, hablaba de buenas expectativas de cara a las ventas en negocios a los que ella misma señaló que “el Black Friday nos hace muchísimo daño”. Louzán resalta que competir con los precios de las grandes cadenas – o con todo lo que es el entorno digital–se hace prácticamente imposible para negocios que están regentados en la mayoría de los casos por un solo autónomo. De ahí que la campaña de Navidad se espere “con ilusión, porque para nosotros es con diferencia la más importante del año, porque el que más y el que menos siempre tiene a alguien al que regalar”.

Aunque la asociación advierte altas y bajas de comercios es consciente de que no corren los mejores tiempos para el sector terciario. La mayoría de los locales más caros están copados por cadenas y pagar un alquiler a muchos se les hace “imposible”.

Tendencia al alza

Según los datos que se manejan en Ravella el interés por reconvertir bajos comerciales en viviendas se disparó sobre todo desde hace un lustro. Coincide en el tiempo con el “boom” de las viviendas turísticas, que limitan mucho el acceso a un alquiler de todo el año a las familias que quieran asentarse en la capital arousana. Un fenómeno que no es exclusivo de esta localidad de O Salnés, sino que también se experimenta en municipios próximos como Cambados, Sanxenxo, A Illa, Vilanova o O Grove. De ahí que ante la falta de interés por parte de comercios la salida que han encontrado los propietaros de los inmuebles haya sido convertirlos en viviendas, amparándose en una legislación autonómica que lleva en vigor desde hace más de una década.

Así pues solo en Vilagarcía las solicitudes de licencia para llevar a cabo esta reconversión se quintuplicaron en solo cinco años y, por lo que se ve, es una tendencia que va al alza. Al igual que destinar edificios enteros a esta actividad económica para la que el gobierno local ha dado el primer paso de control fiscal con mayor gravamen a través de la tasa de la basura. La única medida hasta ahora.