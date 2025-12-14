María Araújo | “A las personas con lipedema los médicos les siguen diciendo que están gordas”

María Araújo es la trabajadora social de la Asociación Galega de Linfedema, Lipedema e Insuficiencia venosa crónica, con sede en Vilagarcía. Ella acompaña y escucha a los pacientes para orientarles hacia tratamientos que tendrán que llevar de por vida.

Cuéntenos la diferencia entre linfedema, lipedema e insuficiencia venosa crónica.

El linfedema es un problema que viene del sistema linfático. Puede ser primario, cuando se da por causas desconocidas o temas hereditarios, o secundario, a raíz de haber padecido un cáncer. Incluso hay mujeres que, pasados 10 años del cáncer, pueden desarrollar el linfedema. El sistema linfático es como un sistema de tuberías. Entonces, cuando una queda atascada, el miembro afectado se abomba y se hincha, remitiendo con mucho dolor. Además, puede provocar infecciones si no se trata. En cuanto al lipedema, es una acumulación de grasa que no es la normal. Está encapsulada y en forma de guisantes. Se da desde la cintura hasta el tobillo y no responde ni a dietas ni a ejercicio. También puede darse en los brazos y tiene un componente genético, relacionado con los cambios hormonales, por lo que la mayoría de afectadas son mujeres. En la insuficiencia venosa crónica no hay un retorno venoso y hay problemas sobre todo en las piernas.

¿Por qué son tan poco conocidas?

Uno de los retos que tenemos en la asociación es que lo sean. Al no conocerse la enfermedad, las personas afectadas van por muchos médicos y todos les dicen lo mismo. En el caso del lipedema, que tienen que hacer una dieta porque están gordas. Eso es fruto del desconocimiento.

Son enfermedades que no tienen cura, pero sí tratamiento. ¿Lo cubre la sanidad pública?

En el caso del linfedema sí que cubre la sanidad pública una parte. Si vienes de un cáncer hay unos protocolos internos. Te pasan al servicio de rehabilitación, te hacen un tratamiento de drenaje linfático manual y te recetan unas prendas de compresión, hechas a medida y de tejido plano. Si tienes lipedema, no te las cubre, porque no está en el catálogo ortoprotésico nacional, que es una de las demandas que tenemos desde hace años. Y estamos hablando de prendas que tienen un coste de entre 200 y 300 euros.

¿Qué opciones hay si no se las cubre la sanidad pública?

Mucha gente usa la prenda normal de farmacia o se compran leggins... Lo que ocurre es que las redes sociales están ahí y a veces se venden cosas que son muy peligrosas. Hay profesionales que prometen que si te operas se cura... o te venden prendas, cremas...

¿El único tratamiento que hay entonces es la fisioterapia?

Se llama tratamiento conservador y requiere de un equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Tiene que haber fisioterapeutas especializados en drenaje linfático manual, además de las prendas de compresión, la nutrición donde se recomienda la pauta antiinflamatoria o el ejercicio de fuerza como la marcha nórdica o el dragon boat. Además, está la parte psicológica de acompañar a la paciente. En el caso del lipedema también se puede hacer una liposucción, que no es al uso. Las mujeres que se operan es porque se mueren de dolor todo el día y la cirugía alivia, pero no lo elimina. El tratamiento conservador hay que llevarlo durante toda la vida.

¿Cómo surge la asociación?

Juan, el presidente, tiene un linfedema primario, al igual que otros familiares, y como no encontraba solución, decidió hace 20 años crear la asociación con sede en Vilagarcía.

¿Cuánta gente atienden?

Somos unas 150 personas en toda Galicia.

La mayoría son mujeres, ¿no?

Sí, pero ya no es solo que sean afectadas, sino que hay una cuestión de género. Hay hombres con linfedema primario o que lo desarrollan tras un cáncer, pero por vergüenza no llaman. Las mujeres tienden más a buscar recursos y no les da tanto pudor.

Integrantes del colectivo, en un acto en la Praza de Galicia de Vilagarcía | Cedida

Desde la asociación, ¿cómo se ayuda a los pacientes?

Primero hacemos un acompañamiento. Te cuentan lo que han pasado y lo que necesitan. Según los recursos que necesitan los derivamos y les explicamos a qué profesionales se deben acercar. También tenemos un programa de fisioterapia subvencionado con fondos públicos de la Diputación de A Coruña, la de Ourense, la de Pontevedra, el Concello de Vilagarcía, la Fundación ONCE y la Xunta. En él tenemos 75 personas en toda Galicia, que no son muchas pero es hasta donde nos da el dinero. Hacemos dos sesiones al mes de fisioterapia de mantenimiento. Además, para las personas socias, tenemos descuentos a nivel nutricional y psicológico y asesoramiento jurídico.

En abril celebraron el primer congreso sobre linfedema, lipedema e insuficiencia venosa crónica. ¿Cómo fue?

Lo hicimos porque hay personas que tienen las tres patologías. Además lo organizamos abarcando todas las disciplinas del tratamiento conservador y eso no se había hecho nunca. Era para personas afectadas y profesionales y estamos encantados porque el resultado fue buenísimo. El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo nos dio todas las facilidades para hacerlo allí y, aunque dio mucho trabajo, mereció la pena. Supuso un antes y un después en la asociación porque te toman más en serio, los profesionales te tienen más en cuenta, se sensibilizan más y entienden que nuestro trabajo no es solo criticar, sino apoyar y que haya una colaboración. De cara al año que viene queremos hacer un plan de formación para incidir en los futuros profesionales.

Ventura Villar: “La inserción laboral de nuestros alumnos de buceo es prácticamente del 100%” Más información