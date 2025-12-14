Las ayudas municipales para crear empresas generaron la apertura de 16 nuevos negocios

Las ayudas las da el área de Promoción Económica de Álvaro Carou Gonzalo Salgado

Las ayudas municipales para la creación de empresas generaron la apertura de un total de 16 nuevos negocios en la capital arousana. Además facilitaron el relevo generacional en otros dos más. Así pues un total de 18 personas emprendedoras se beneficiaron de estas subvenciones, que sumaron una cuantía total de 39.253 euros. En la mayoría de los casos – como así exponen fuentes municipales– la ciudadanía emprendedora consiguió la cuantía máxima fijada por establecimiento, 2500 euros. Otros tres, sin llegar a esa cifra, lograron una ayuda de más de 2000 euros.

Desde Ravella recuerdan que estas ayudas económicas se crearon no solo para favorecer el emprendimiento, sino también el relevo generacional.

Gran demanda

En total fueron 20 las solicitudes presentadas, pero dos de ellas se desestimaron al no poder ser consideradas empresas de nueva creación ni enmarcarse en los supuestos establecidos para el apartado del relevo generacional. La temática de las actividades que se beneficiaron este año es muy variada, abarcando distintas ramas de los sectores comercial y de servicios hasta el primario. Las menos comunes fueron un negocio de cultivo y venta de productos de huerta, otro de fabricación de juguetes y artículos de puericultura y una empresa de importación y venta de vehículos de segunda mano. Como casi todos los años también se contribuyó a abrir bares, cafeterías, comercios del textil o de decoración, así como una pizzería, dos talleres mecánicos, un negocio de fotografía y una inmobiliaria. 