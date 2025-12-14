Vilagarcía
Detenido por violencia machista tras un forcejeo con su pareja en la zona de Ravella
La mujer fue atendida por el servicio médico en la ambulancia, pero no quiso ser trasladada a un centro sanitario
Un hombre fue detenido este domingo como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la zona de Ravella y la Policía Local recibió el aviso de que había una fuerte discusión en el interior. Desplazados al lugar fue cuando los agentes procedieron a la detención del hombre, de unos 30 años de edad. Según fuentes policiales hubo forcejeo y el ahora detenido le provocó heridas en un tobillo a la mujer. Esta fue atendida en un primer momento en la ambulancia, pero no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.