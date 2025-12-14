Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Detenido por violencia machista tras un forcejeo con su pareja en la zona de Ravella

La mujer fue atendida por el servicio médico en la ambulancia, pero no quiso ser trasladada a un centro sanitario

Fátima Frieiro
14/12/2025 19:59
Imagen de archivo de la Policía Local de Vilagarcía
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Un hombre fue detenido este domingo como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la zona de Ravella y la Policía Local recibió el aviso de que había una fuerte discusión en el interior. Desplazados al lugar fue cuando los agentes procedieron a la detención del hombre, de unos 30 años de edad. Según fuentes policiales hubo forcejeo y el ahora detenido le provocó heridas en un tobillo a la mujer. Esta fue atendida en un primer momento en la ambulancia, pero no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El entrenador del Umia considera que el resultado es injusto

El Umia CF cede por la mínima en su visita al CP Alertanavia, 1-0
María Caldas
El Puebla consumó una derrota ante el CD Lalín

El Puebla FC consuma una dolorosa derrota en su visita al CD Lalín
María Caldas
Uno de los grupos que acudió al Belén con cita previa y recorrido guiado

Escolares, personas refugiadas y excursionistas protagonizan las visitas reservadas al Belén
Fátima Frieiro
Un amplio dispositivo integrado por Bomberos y GAEM de Ribeira y patrullas de las Policías Local y Nacional fue movilizado por un aviso de incendio en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez

Un incendio en una cocina de un piso de un céntrico edificio de Ribeira moviliza a un amplio dispositivo de emergencias y seguridad
Chechu López