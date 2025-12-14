Detenido por violencia machista tras un forcejeo con su pareja en la zona de Ravella

Imagen de archivo de la Policía Local de Vilagarcía

Un hombre fue detenido este domingo como presunto autor de un delito de violencia machista. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la zona de Ravella y la Policía Local recibió el aviso de que había una fuerte discusión en el interior. Desplazados al lugar fue cuando los agentes procedieron a la detención del hombre, de unos 30 años de edad. Según fuentes policiales hubo forcejeo y el ahora detenido le provocó heridas en un tobillo a la mujer. Esta fue atendida en un primer momento en la ambulancia, pero no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.