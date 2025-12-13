Y la Navidad ya está en marcha: Talleres, actuaciones y visita de Papá Noel en Vilagarcía

Papá Noel acudió al centro social de O Piñeiriño, para delicia de niños y niñas Mónica Ferreirós

Los vilagarcianos no van a tener huecos libres suficientes en su agenda para disfrutar de todo lo que la ciudad – tanto en el centro como en la periferia– ofrece en estas fechas navideñas. Bien sea por el Concello o a través del trabajo incansable que realizan las asociaciones la diversión está más que asegurada y para todos los públicos.

Una de las nuevas propuestas que plantean desde Ravella abarca a todos los miembros de la familia. Es un taller intergeneracional para la elaboración de postres de tradición británica y se realizarán los sábados 20 y 27 de este mes, así como el 3 de enero. Serán de 11:30 a 12:30 en la Praza da Peixería y la participación es gratuita. La actividad está principalmente dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años que, en todo caso, deberán participar acompañados de una persona adulta. El Nadal Chef se centró en ediciones anteriores en repostería autóctona, pero en esta ocasión se realizarán sencillos dulces británicos.

El trabajo de los colectivos

Por su parte asociaciones como la de O Piñeiriño ya han arrancado oficialmente su particular Navidad. Y lo que les queda. Ofrecieron en el centro social el primer concierto solidario y los niños y niñas del barrio tuvieron ocasión de hablar cara a cara con Papá Noel. Las actuaciones continuarán durante todo el mes de diciembre y el colectivo está trabajando ya en la sorpresa de su “mini árbol”.

En Carril el Gato Negro también ha dado a conocer la programación que tienen para estas fechas. Arranca el sábado con taller de manualidades y la visita del Apalpador, además de la actuación del Orfeón Voces Graves de Arousa. El domingo 21 habrá una gran chocolatada y Papá Noel llegará al Puerto de Carril acompañado por el Grinch y el grupo T. Malveiras. En el local social habrá reparto de dulces y recepción. El miércoles 31 habrá la fiesta de fin de año con DJ Isi M (Skandal Eventos). A las tres de la madrugada será la celebración de las campanadas “sen uvas”. El martes 6 será la recepción de los Reyes Magos en la iglesia, que llegarán en descapotables.