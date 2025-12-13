Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Y la Navidad ya está en marcha: Talleres, actuaciones y visita de Papá Noel en Vilagarcía

La asociación de O Piñeiriño inició su ciclo de conciertos solidarios y el Gato Negro empezará los actos el día 20

Fátima Frieiro
13/12/2025 19:11
Papá Noel acudió al centro social de O Piñeiriño, para delicia de niños y niñas
Papá Noel acudió al centro social de O Piñeiriño, para delicia de niños y niñas
Mónica Ferreirós
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Los vilagarcianos no van a tener huecos libres suficientes en su agenda para disfrutar de todo lo que la ciudad – tanto en el centro como en la periferia– ofrece en estas fechas navideñas. Bien sea por el Concello o a través del trabajo incansable que realizan las asociaciones la diversión está más que asegurada y para todos los públicos.

Una de las nuevas propuestas que plantean desde Ravella abarca a todos los miembros de la familia. Es un taller intergeneracional para la elaboración de postres de tradición británica y se realizarán los sábados 20 y 27 de este mes, así como el 3 de enero. Serán de 11:30 a 12:30 en la Praza da Peixería y la participación es gratuita. La actividad está principalmente dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años que, en todo caso, deberán participar acompañados de una persona adulta. El Nadal Chef se centró en ediciones anteriores en repostería autóctona, pero en esta ocasión se realizarán sencillos dulces británicos.

El trabajo de los colectivos

Por su parte asociaciones como la de O Piñeiriño ya han arrancado oficialmente su particular Navidad. Y lo que les queda. Ofrecieron en el centro social el primer concierto solidario y los niños y niñas del barrio tuvieron ocasión de hablar cara a cara con Papá Noel. Las actuaciones continuarán durante todo el mes de diciembre y el colectivo está trabajando ya en la sorpresa de su “mini árbol”.

En Carril el Gato Negro también ha dado a conocer la programación que tienen para estas fechas. Arranca el sábado con taller de manualidades y la visita del Apalpador, además de la actuación del Orfeón Voces Graves de Arousa. El domingo 21 habrá una gran chocolatada y Papá Noel llegará al Puerto de Carril acompañado por el Grinch y el grupo T. Malveiras. En el local social habrá reparto de dulces y recepción. El miércoles 31 habrá la fiesta de fin de año con DJ Isi M (Skandal Eventos). A las tres de la madrugada será la celebración de las campanadas “sen uvas”. El martes 6 será la recepción de los Reyes Magos en la iglesia, que llegarán en descapotables.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ediles socialistas, durante un Pleno

El PSOE vilanovés carga contra el gobierno local por “outro ano de vertidos ao mar”
Redacción
El alcalde, David Castro, durante un Pleno

Ribadumia mejora su archivo y el gobierno carga contra Somos al hilo de la inspección en Servicios Sociales
Beni Yáñez
Imagen de archivo de la cofradía de O Grove

La Cofradía San Martiño recibe una subvención de la Consellería de 155.880 euros
C. Hierro
Iñaki con el balón en el último partido en A Lomba ante el Estradense

El Arosa, en busca de tres puntos para despedir el año en A Lomba
Carlos Paz