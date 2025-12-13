Mi cuenta

Vilagarcía

Vilagarcía soltará un gran racimo de globos biodegradables en su Festa das Uvas

El adorno cuesta 9.677 euros y será liberado como símbolo de unión y solidaridad

Fátima Frieiro
13/12/2025 00:20
Miles de personas asisten cada año a la Festa das Uvas en Vilagarcía
Un gran racimo confeccionado con globos biodegradables será el principal adorno de la Festa das Uvas de Vilagarcía que, como cada 31 de diciembre, recibe al año nuevo con 12 horas de antelación. En esta edición la Concellería de Xuventude propone que este adorno sea uno de los ejes principales del evento. Será, en todo caso, el emblema de la fiesta. Primero funcionará a modo de photocall en la Praza de Ravella y posteriormente será liberado al cielo como parte del acto central del evento y simbolizando la unión, la solidaridad y la proyección de Vilagarcía de cara al futuro. El elemento se construirá con materiales biodegradables para que, una vez que vuelva a tierra, no sea perjudicial para el medio ambiente. El racimo tendrá 4,5 metros de ancho y 7,5 de alto y se elevará con helio. El tiempo de biodegradación que se estima es de seis meses.

Desde el Concello ya han contratado la elaboración y colocación de este elemento decorativo a la empresa Barafunda S.L. por un importe de 9.677 euros. Además habrá que pedir los pertinentes permisos para hacerlo volar.

