Trasladan a una persona al Hospital tras un incendio en una campaña extractora en Vilagarcía

Imagen de archivo de Emerxencias de Vilagarcía

Una persona ha tenido que ser trasladada al Hospital do Salnés por inhalación de humo tras un incendio originado en su vivienda, ubicada en el Paseo Costa Candamo. El suceso tuvo lugar pasada la una de la tarde y, según fuentes de los servicios de Emerxencias, se inició en una sartén y se propagó por la campana extractora y el mobiliario de la cocina.