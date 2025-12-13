Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Manuel Martínez | “O belén de Bribes é algo singular, unha cousa digna de ver”

Este domingo a Horta do Mosteiro volve converterse no escenario do nacemento de Xesús nunha actividade cuns 70 figurantes

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/12/2025 06:30
Martínez, na Horta do Mosteiro de Bribes
Martínez, na Horta do Mosteiro de Bribes
Patricia G. Fraga
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Este domingo, día 14, Bribes volverá converterse no escenario do nacemento de Xesús grazas ao belén vivinte que cada decembro sorprende a veciños e visitantes e que desde hai tres anos ten unha “cor” especial co apoio da Fundación Venancio Salcines.

Desde as 11.00 ata as 18.00 horas, decenas de figurantes poblarán a Horta do Mosteiro para recrear diferentes estampas tradicionais do Nadal, unha actividade que organiza a asociación veciñal O Cruceiro, presidida por Manuel Martínez.

Este belén medra cada ano.

A verdade é que bastante, este ano somos máis que no 2024. Sumouse nova xente, rondaremos as 70 personas figurantes. E o decorado sempre cambia algo, tratamos de retocar algún dos puntos.

Canto tempo lles leva preparar toda a posta en escena?

Comezamos case un mes antes unhas dez, doce persoas, según o día, a montar todo. Son moitas horas de traballo.

O evento gañou impulso co apoio da Fundación Venancio Salcines nos últimos anos.

Desde logo. Non só axuda económicamente, senón tamén no ámbito da promoción desta actividade. Realiza toda a publicidade, organiza un concerto na igrexa e financia todos eses gastos. Temos que agradecerlle moitísimo o seu apoio, este é o tercer ano que colabora, que o belén estivo a punto de non poder celebrarse por falta de fondos.

Canta xente pasa por Bribes en cada edición do belén vivinte?

O ano pasado contaron que viñeran 10.000 persoas, eu non as contei (risas). Vén moitísima xente da zona pero sempre hai caras novas e incluso moitos nenos queren anotarse para ser figurantes o seguinte ano. Este ano temos máis nenos que nunca, antes eran uns 20 e xa case chegamos a 40.

Que papeis fan os nenos?

Pastores, ferreiros, canteiros, paxes dos Reis... todos os oficios. Aquí temos de todo, hai que achegarse porque é unha cousa singular, digna de ver.

Dende cando hai esta tradición?

Máis ou menos desde 2002. Nos inicios poñíase aquí un belén pero non era vivinte; empezou a anterior presidenta, que hoxe se encarga do grupo dos nenos que participan no belén. Eu tardei en entrar na directiva, cheguei en 2010 e son presidente desde 2011. A ver se o próximo ano é o último, que a saúde non me acompaña moito e esta asociación necesita xente nova que lle dea vida, hai que facer aínda moitas cousas.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Al lugar del atropello de un peatón por parte de un Seat Ibiza se movilizaron Protección Civil y Policía Local, además de una ambulancia del 061 medicalizada y la Guardia Civil de Tráfico

Un septuagenario sufre un traumatismo craneal al golpear con su cabeza contra el asfalto tras un atropello en Rianxo
Chechu López
El Cambados tratará de recuperar los puntos que se le escaparon hace una semana ante el Vilalbés en casa

El Cambados visita hoy a un Noia al que le urge ganar
Gonzalo Sánchez
Óscar Castaño entrando a canasta durante el duelo con el Xiria

El Sigaltec confía en el “efecto Sara Gómez” para tumbar al filial del Obra
Carlos Paz
Los jugadores del Boiro celebran un gol

El Boiro se ve las caras con un reforzado Arteixo
Redacción