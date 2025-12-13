Los premios en anteriores Navidades incrementan las ventas de la Lotería

En Milagros de Oro, en Vilagacía

La buena fortuna de años anteriores atrae a los clientes, y así lo confirman distintas administraciones de lotería de la zona de Arousa, donde han tenido la oportunidad de repartir grandes premios con motivo del Sorteo de Navidad.

Un caso a destacar es el de A Centola Dourada de O Grove, un despacho que desde hace unos cuantos años vive “unha moi boa racha”: en 2019 repartieron un tercer premio, en 2020 El Gordo, en 2023 un segundo premio y, el año pasado, otro tercer premio junto a dos cuartos. “A nós si que nos influiu no ritmo de ventas, sobre todo con tantos anos seguidos”, explican desde la administración.

Otro ejemplo es el de Loterías A Mezquita, en A Pobra do Caramiñal, que repartieron El Gordo en el 2023 y coinciden en que esto influyó en las ventas del Sorteo del Niño y en las posteriores fiestas navideñas.

Los números impares son los más solicitados, destacando especialmente el 5, 7, 13, 25 y 69

Es un hecho que siepre que se da un premio la gente se anima más a compra en ese lugar”, señalan desde Milagros de Oro, en Vilagarcía, quienes también han tenido la oportunidad de repartir suerte anteriormente. No obstante, apuntan que el aumento de participación es una tendencia general: “Estamos hablando de un sorteo en el que todos los años se aumentan las series, lo que significa que se vende más. Además, es un sorteo que traspasa frontera, porque hai gente de fuera que viene aquí y compra”, exponen.

Según los despachos, el ritmo de ventas ya comenzó siendo muy bueno en verano, impulsado principalmente por los turistas, quienes hasta ahora siguen siendo los principales compradores, sobre todo en los municipios más turísticos. “Aquí o 80& do vendido foi de xente de fóra”, señalan desde O Grove, apuntanto que los locales han empezado a comprar más recientemente.

En esta línea, las administraciones postulan el puente del Día de la Constitución como el “pistoletazo de salida” de los arousanos: “Es cuando la gente empieza a comprar porque tienen días libres y, además, comienzan a pensar en los regalos de Navidad y los décimos se valoran como una opción”, comentan desde Vilagracía. “Agora estas semanas estase notando máis volumen de vendas e mismo xa andamos escasos de lotería”, añaden desde A Pobra do Caramiñal.

Números y supersticiones

En cuanto a las preferencias, los números impares son los más solicitados, destacando especialmente el 5, 7, 13, 25 y 69. También siguen siendo populares las fechas señaladas como nacimientos o aniversarios, y entre los más supersticiosos hay quienes buscan décimos relacionados con catástrofres, interpretándolas como señal de fortuna: “O ano pasado moitos viñeron buscar décimos de Valencia pola Dana. E, tamén, recordo que cando foi a desgracia de Diana Quer a xente viña a buscar lotería aquí”, cuentan desde La Mezquita.

Por su parte, en Milagros de Oro tienen su propia figura de la buena suerte, que acerca tanto a locales como a personas de municipios cercanos: se trata de un jorobado que, según cuentan, al restregar los décimos por su calva, la joroba o la entrepierna, atrae la fortuna.

Esta búsqueda de la suerte, señalan, es en parte la que hace que las ventas con motivo del Sorteo de Navidad se mantengan muy estables en el tiempo, destacándola como una de las campañas que mejor funciona año tras año.

En O Grove también lo relacionan a la preservación de la tradición, sobre todo por parte de los mayores de 55, quienes en la mayoría de los casos son los que optan por regalar décimos y, en consecuencia, implicar a generaciones más jóvenes. Sin embargo, aunque a veces se relacionan estos sorteos con edades más avanzadas, desde la Administración Nº1 de Caldas señalan que el perfil de los clientes es bastante variado y que reciben tanto jóvenes como mayores, concordando con ellos los demás despachos de las diferentes localidades.

En este sentido, también destacan el hecho de que muchos números van a parar a empresas, por lo que ahí ya se venden un gran volumen de décimos y, además, se implican indirectamente a un gran número de participantes.

Todos estos aspectos acaban ocasionado que, de media, cada persona reuna hasta cuatro o cinco décimos, tanto por compra propia como al recibir por parte de familiares. De esta manera, las administraciones confirman que el Sorteo de Navidad es una tradición con una gran preduración en el tiempo. 