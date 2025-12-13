Largas colas para hacerse con los últimos Son da Casa

Los bonos se repartieron en una de las casetas que componen la Aldea de Nadal

Nadie en Vilagarcía quiere quedarse sin su bono Son da Casa y buena muestra de ello son las largas colas que esta mañana pudieron verse en la caseta de la Praza de Galicia que liquidaba los últimos 300 paquetes en físico. El pack es una promoción municipal que permite que, por 20 euros, te lleves a casa 30 para gastar en el comercio y la hostelería local. De hecho este año son casi 200 los establecimientos que se han adherido a la iniciativa.

Última llamada para adquirir los bonos "Son da Casa": los últimos 300 salen a la venta Más información

Cabe recordar que el grueso de los bonos se vendieron a través de internet, pero el Concello ha querido reservar una partida para la venta física para aquellas personas menos alfabetizadas en el entorno digital.