Vilagarcía
Largas colas para hacerse con los últimos Son da Casa
El Concello sacó a la venta física 300 paquetes
Nadie en Vilagarcía quiere quedarse sin su bono Son da Casa y buena muestra de ello son las largas colas que esta mañana pudieron verse en la caseta de la Praza de Galicia que liquidaba los últimos 300 paquetes en físico. El pack es una promoción municipal que permite que, por 20 euros, te lleves a casa 30 para gastar en el comercio y la hostelería local. De hecho este año son casi 200 los establecimientos que se han adherido a la iniciativa.
Cabe recordar que el grueso de los bonos se vendieron a través de internet, pero el Concello ha querido reservar una partida para la venta física para aquellas personas menos alfabetizadas en el entorno digital.