Ravella presume de invertir cuatro millones en mejoras deportivas

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, hicieron balance de las inversiones que la administración local –a través de diferentes planes– destinó a las infraestructuras deportivas de la ciudad a lo largo de este año y aquellos proyectos que tienen en mente para el que está a punto de empezar. Lo invertido –o en ejecución– asciende a cuatro millones de euros y, según los socialistas, son una prueba firme del compromiso que el ejecutivo de Varela tiene con el deporte de competición y con la promoción del estilo de vida saludable entre la ciudadanía.

El Concello ya tiene preparado el listado de actuaciones a presentar al Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación del próximo año. Fue Carlos Coira el encargado de desgranar los proyectos que ascienden a un presupuesto de 312.400 euros. Entre las actuaciones a aprobar están el cambio de iluminación para luces LED en instalaciones como A Pelada, Bamio o el Manuel Jiménez. También en el pabellón de A Torre y Faxilde. Este proyecto tendría una inversión de 150.000 euros. A mayores el Concello también plantea para la aprobación de fondos la reforma de cierres y ampliación de la cubierta de A Pelada y mejoras en la grada tanto aquí como en el campo de Vilaxoán. Para Fontecarmoa busca financiación par una pantalla LED para publicidad valorada en 17.000 euros. Otros equipamientos para eventos deportivos o un módulo de caseta para la pista de atletismo.

Acciones ya en marcha

Coira también hizo referencia a otras inversiones ejecutadas con cargo a fondos municipales que, o bien están ya terminadas, o están en proceso. De hecho señaló que la Xunta de Gobierno aprobó un paquete de medidas a realizar en las próximas semanas. Entre ellas están la sustitución de las planchas traslúcidas de la cubierta de la nave de usos náuticos, la adquisición de una zódiac que la Fundación de Deportes cederá al Club de Remo Vilaxoán cuando esta no sea necesaria para eventos y el arreglo y traslado del antiguo pantalán del Liceo a las inmediaciones de la nave municipal.

Varela destaca sus infraestructuras y la masa social El regidor socialista señaló que “en Vilagarcía temos unha inmensa masa social de persoas que fan deporte, especialmente de nenos e nenas, e o noso obxectivo é que dispoñan das instalacións necesarias para poder practicalo e que estean en óptimas condicións para facelo”. El alcalde explicó que en la capital arousana se incrementó en los últimos años el número de modalidades deportivas y que precisan de equipamientos específicos. “A suma destes dous aspectos obríganos a facer un gran esforzo, como o demostran estes catro millóns de euros que, para o orzamento municipial co que contamos, é unha suma moi importante e o resultado de moita xestión para conseguir financiamento”, expone. En Vilagarcía hay un total de 62 clubs federados.

El Concello también adquirirá el mobiliario para hacer más cómodos los vestuarios de la piscina y el nuevo equipo de megafonía para el pabellón Sara Gómez. Coira también apuntó que se comprará un colchón para el salto con pértiga en el estadio de atletismo.

A mayores se colocarán más asientos en los pabellones de Carril y Faxilde y una nueva cancha de PVC en Fexdega que ya se había anunciado días atrás y que permitirá la práctica de balonmano y fútbol sala. En esa misma Xunta de Goberno se aprobó la instalación de líneas de vida en las cubiertas de los pabellones de A Torre, Castelao-Helena Mariño y número 2 de Fontecarmoa para facilitar el mantenimiento y arreglo de las mismas, así como la reparación de las humedades en la sede de la Fundación.

El césped de A Lomba

El Concello ya contrató también el proyecto para la rehabilitación del pabellón de Bamio, que se destinará a actividades deportivas como el balonmano y el tenis. Aprovechando el parón liguero se actuará en el césped del campo de fútbol de A Lomba con picado y arenado del terreno de juego para garantizar que este llegue en perfecto estado hasta final de temporada. De hecho Coira subrayó que tras una intervención anterior el césped se ha mostrado en muy buenas condiciones.