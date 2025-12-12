Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Piden tres años y medio de cárcel para una detenida en Vilagarcía con 0,72 gramos de cocaína

El juicio será la próxima semana en la Audiencia de Pontevedra

Olalla Bouza
12/12/2025 16:06
Una patrulla de la Policía Nacional de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
La Audiencia Provincial de Pontevedra celebra la próxima semana un juicio contra una acusada de tráfico de drogas que procede del Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía. La mujer portaba 0,70 gramos de cocaína cuando fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, que presenciaron poco antes como hacía un intercambio de droga a cambio de nueve euros. 

Los hechos ocurrieron poco después de las ocho de la tarde del 11 de enero de 2024, cuando funcionarios de la Comisaría del cuerpo nacional de Policía de Vilagarcía se encontraban realizando labores de prevención del consumo de estupefacientes y presenciaron lo que, todo parecía indicar, era una operación de trapicheo.

 Así lo constataron cuando llegaron a los dos personas, una de los cuales le dio nueve euros al acusado a cambio de un envoltorio de plástico que contenía cocaína. Además, el hombre que prestará declaración ahora ante el tribunal provincial portaba otros cuatro envoltorios, que el fiscal considera probado que tenía intención de distribuirlos entre terceros. En total, le fueron incautados 0,72 gramos, con una pureza del 96,11 por ciento y un valor en el mercado negro de 216,04 euros. Por ello, le imputan un delito contra la salud pública por drogas que causan grave daño

