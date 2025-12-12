Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

'Muller tiñas que ser': Premio Irene al Colexio de Rubiáns por su proyecto de Igualdad

El Ministerio de Educación tuvo en cuenta las acciones realizadas durante dos cursos

Olalla Bouza
12/12/2025 16:03
Dos alumnas contemplan la exposición de este año
Dos alumnas contemplan la exposición de este año
Gonzalo Salgado
Los Premios Irene, que concede el Ministerio de Educación, contemplan este año una mención honorífica para el Colexio de Rubiáns por el proyecto ‘Muller tiñas que ser’, que plasma el trabajo realizado en los dos últimos cursos para promover la igualdad en las aulas

. Engloba, así mismo, los proyectos ‘Sabela Olímpica’ y ‘Vilagarcía en feminino’. Ambos tenían como objetivo, explican desde el centro, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de la violencia machista y el respeto y la empatía hacia la diversidad. 

“Esta mención é un recoñecemento máis da importancia do traballo que se realiza a diario de xeito transversal e co que se pretende facer xerminar a semente dunha sociedade máis xusta e igualitaria”, explican desde la dirección que encabeza María de la O Fernández. Los dos proyectos se llevaron a cabo durante los cursos 2023-24 y 2024-25. 

Una de las actuaciones que incluyeron fue la de conocer mujeres referentes en diversos ámbitos, jugando siempre con la proximidad de lo local. Así, por el centro se pasaron ‘Las Bravas’, campeonas gallegas de pádel; Rocío Louzán, comerciante y presidenta de Zona Aberta; Vicky Longa, con la que realizaron un taller musical; la campeona de España de trial Verónica Miguéns o la medallista de boxeo Clara Millares. Otras actividades incluyeron la celebración del Día del Pueblo Gitano, una Fiesta del Agua con Señora Dj; la realización de varios murales o el estudio de la obra de la poeta Xaquina Trillo o de las louceiras de Bamio, para salvar el patrimonio ligado al comercio marítimo en la parroquia. Los programas implican a toda la comunidad educativa de Rubiáns.

